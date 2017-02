SARTR: "Kokoschkina lutka" i Balkan Dance project Vol. 2 u sklopu Sarajevske zime 2017.

U sklopu Festivala Sarajevska Zima 2017. publika će na sceni Sarajevskog ratnog teatra 21. februara s početkom u 20 sati imati priliku pogledati plesnu predstavu iz Mađarske pod nazivom "Kokoschkina lutka", a dan poslije i plesni projekt Balkan Dance project Vol. 2, u koreografijima Aleksandra Ilića, Natalie Iwaniec i Igora Kirova.

Koreografiju i režiju za predstavu "Kokoschkina lutka" potpisuju Gloria Benedikt i Krisztián Gergye. Njihova izvedba nudi prozor u doba Gustava Mahlera i vodi vas na putovanje kroz legendarnu ljubavnu priču početkom 20. vijeka.Austrijska balerina poznata po pomicanju tradicionalnih granica baleta, kako bi ga povezala s naukom i politikom, i mađarski enfant terrible savremenog plesa, ponovo uzimaju tu temu iz legendarnog doba s prelaza vijeka. Oni povezuju današnju savremenu umjetnost s progresivnim duhom predratne Europe.Predstava posuđuje naslov knjige portugalskog autora Alfonsa Cruza "Kokoschkina lutka". Međutim, tamo gdje kultni roman Afonsa Cruza plete fikciju u ekstravagantne priče Alme Mahler, lutke u prirodnoj veličini koja pripada Oskaru Kokoschki, plesna produkcija crpi inspiraciju iz same priče."Slikar Oskar Kokoschka bio je toliko opčinjen svojom ljubavnicom Almom Mahler da je, po završetku njihove veze, dao izraditi lutku u prirodnoj veličini i sa svim pojedinostima koje su pripadale tijelu njegove voljene. U prilogu pisma koje je napisao lutkarskom majstoru, naveo je precizno ilustrovan opis, uz naznaku koje su bore na koži bile neizostavne. Kokoschka nije želio skrivati svoju strast, te je lutku vodio sa sobom u šetnju gradom i u operu. Kad mu je napokon dojadila, razbio joj je o glavu bocu vina i bacio je u smeće", stoji u prijevodu bilješke izdavača.Balkan Dance Project je međunarodni plesni projekat koji spaja uspešne mlade koreografe, plesače i stvaraoce iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni kroz individualne priče istražuju zajedničko iskustvo življenja na prostoru Balkana."Svako od njih se kroz svoju jedinstvenu estetiku dotiče kako individualnih, tako i univerzalnih tema koje se tiču svih nas. Projekat donosi kreativnost, integraciju stvaralaca iz različitih država, ali sa zajedničkim kulturnim naslijeđem, mobilnost kulturnih radnika i međukulturni dijalog na jeziku umjetnosti. Pored zbližavanja, povezivanja umetnika, i kulturne razmjene, plesni projekat za cilj ima i razvoj modernog, odnosno savremenog, baleta u široj regiji, predstavljanje plesnih produkcija u manjim mjestima i obrazovanje mladih", saopćeno je iz SARTR-a.Nakon uspješno izvedenih plesnih predstava u okviru Balkan Dance Project-a (He He Helium i Balkan Dance Project Vol. 1), sa kojima se ovaj projekat predstavio ne samo u regionu nego i na međunarodnim binama, umjetnička ekipa Balkan Dance Project-a sa 5 novih plesača, koji dolaze iz Slovenije, Hrvatske i Srbije pripremio je novu plesnu predstavu Balkan Dance Project Vol.2. Izabrani igrači Mojca Majcen, Ema Janković, Branko Mitrović, Luka Živković i Jakša Filipovac učestvuju u koreografijama Sonetni venac France Prešerna Aleksandra Ilića i Natalie Iwaniec i Kocka Igora Kirova.