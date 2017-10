Kada želite definisati kvalitetet rada nekog pozorišta prvo pitate šta vam je na repertoaru, odnosno koje su vam reprizne predstave i koji su projekti u pripremi. Bez obzira na konkretnu podršku resornog ministarstva, budžeti su skromni, a troškovi ogromni. Ipak, sarajevska pozorišta trude se svake godine ponuditi bogat, raznovrstan i kvalitetan program, a predstave koje repriziraju zavise od gledanosti.

Kada želite definisati kvalitetet rada nekog pozorišta prvo pitate šta vam je na repertoaru, odnosno koje su vam reprizne predstave i koji su projekti u pripremi. Bez obzira na konkretnu podršku resornog ministarstva, budžeti su skromni, a troškovi ogromni. Ipak, sarajevska pozorišta trude se svake godine ponuditi bogat, raznovrstan i kvalitetan program, a predstave koje repriziraju zavise od gledanosti.