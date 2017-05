Sarajevski ratni teatar 17. maja obilježava 25. godišnjicu postojanja

U srijedu, 17. maja, Sarajevski ratni teatar (SARTR) obilježava, 25. godina postojanja.

Program obilježavanja počinje u 19 sati slušanjem praizvedbe radiodrame "Hazreti Fatima" autora Safeta Plakala u režiji Miralema Ovčine. Glasovi su posudili: Selma Alispahić, Mirela Lambić , Maja Salkić, Ana-Mia Milić, Sead Pandur , Adnan Hasković, Adnan Kreso, Davor Sabo, Dragan Jovičić, Semir Krivić, Mehmed Porča, Skender Šehović, Uma Atifa Maira Kurt i Eren Burazerović.



U 20 sati slijedi otvaranje izložbe "Foto-Gluma" koja predstavlja izbor fotografija predstava SARTR-a od osnivanja pa do danas. Tema izložbe je glumačka ekspresija, a autori fotografija su Fuad Fočo, Slobodan Samardžić Sam i Velija Hasanbegović.



Nakon izložbe bit će upriličena promocija Specijalnog izdanja SARTR-ovih novina koje objedinjuju Teatrografiju - detaljan spisak svih premijerno izvedenih predstava od osnivanja Sarajevskog ratnog teatra 1992. godine, pa sve do 31.12.2016. godine i priloge za monografiju.



U 20:30 sati bit će prikazan dokumentarni film "Sklonište" u režiji Emira Z Kapetanovića. Dokumentarni film "Sklonište" baziran je na sjećanjima i osjećanjima kreativnog tima i publike koji su učestvovali/gledali premijeru.



"'Nije bilo bolje ideje u haosu rata, nego osnovati teatar. I nakon pet mjeseci izaći sa prvom predstavom. I to sa predstavom koja dolazi direktno iz srca čovjeka pod opsadom. SARTR je jedno od čuda Sarajeva, kojima ne treba spomenik, jer su nekim čudom još živa. Što bi rekao Jean Paul: 'Ne bi znali ni šta je egzistencijalizam da nije bilo Sartra.'", rekao je Aleš Kurt, direktor Sarajevskog ratnog teatra povodom obilježavanja 25. godišnjice.