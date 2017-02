Izložba fotografija "Veni Ve-Audiovisual Integration" austrijskog fotografa Raphaela Reichia otvorena je večeras u Galeriji savremene umjetnosti "Brodac" u Sarajevu.

Na izložbi su prezentirane fotografije i video radovi kroz koncept "mikro bioskopa", nastale tokom Reichieve mirovne misije u Nikaragvi, te predstavljaju njegov svojevrsni izražaj emocija kojima je kroz foto-objektiv otkrivao drugačiju kulturu.



"Kada sam stigao u Nikaragvu, upoznao sam jednu potpuno novu kulturu. Nisam dobro znao španjolski, pa sam kao pasivni posmatrač upoznavao i slikao sve ono što me se dojmilo. Svaka fotografija ima svoju priču, svoje emocije, koje su također i svojevrsna refleksija različitosti kultura", kazao je Reichi.



S obzirom na to da traga za svojim austrijskim korijenima, dolazio je u Sarajevo gdje je upoznao studente sa Likovne akademije, s kojima sarađuje.



Kaže da su mu postavku izložbe pomogli mladi iz Galerije "Brodac" Mak Hubijer, Jasmin Osivčić, Aldin Mustafi i Matej Sreptler, koji sarađuju sa likovnim akademicima iz Evrope, Amerike i zemalja regije.



Izložba će biti otvorena do 9. marta.