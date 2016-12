Na poziv prvog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera u Bosnu i Hercegovinu je 1882. godine s ciljem osnivanja misonarske službe stigla utemeljiteljica ženske redovničke službe Kćeri Božje ljubavi majka Franziska Lechner. Godinu dana kasnije zabilježen je i prvi dolazak časnih sestara na područje Tuzle.

