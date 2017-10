U Mikser Houseu Sarajevo je, u sklopu festivala "Iz Beograda s ljubavlju", otvorena retrospektivna izložba "Komplikuj jednostavno" poznatog beogradskog grafičkog dizajnera i vizuelnog umjetnika Slavimira Stojanovića.

Slavimir kaže da se formirao u komplikovanim vremenima pa je logično da kao životnu mantru usvoji maksimu "komplikuj jednostavno". No ipak, njegov rad karakteriše jednostavan dizajn bez komplikacija.



"Voditi jednostavan život znači biti jednostavan u donošenju logičnih odluka koje su u skladu sa našom prirodom. Međutim, nemaju svi prirodu sklonu jednostavnosti, nije to za svakoga. Iz moje perspektive minimaliste divim se ljudima koji opušteno uživaju u komplikovanom životu", rekao je Slavimir za Klix.ba.



Slavimir Stojanović je bivši nogometaš i disco pesač koji se grafičkim dizajnom bavi više od trideset godina. Jedan je od najznačajnijih dizajnera na ovom prostoru i jedan od najcjenjenijih na prostoru centralne Evrope. Također je dobitnik više od 300 međunarodnih nagrada i priznanja



Njegovi radovi dio su kolekcija u muzeju Pompidou u Parizu, Muzeju umjetnosti i reklame u Hamburgu, Muzeju plakata u Varšavi, Muzeju savremene umjetnosti u Novom Sadu i u Muzeju primjenjene umjetnosti u Beogradu . Njegov rad je također predstavljen u dizajn publikacijama i knjigama širom svijeta, uključujućii Taschenovu knjigu "Savremeni Grafički Dizajn".



Nagrađivane projekte koji su nastali tokom trideset godina rada Slavimira Stojanovića možete pogledati do 30. oktobra.