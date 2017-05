Svake godine muzeji u svijetu obilježavaju Međunarodni dan muzeja 18. maja, a od ove godine pridružuje im se i Muzej ratnog djetinjstva koji je nedavno otvoren u Sarajevu. Povodom Dana muzeja pripremljen je bogat edukativni i zabavni program za djecu.

Svake godine muzeji u svijetu obilježavaju Međunarodni dan muzeja 18. maja, a od ove godine pridružuje im se i Muzej ratnog djetinjstva koji je nedavno otvoren u Sarajevu. Povodom Dana muzeja pripremljen je bogat edukativni i zabavni program za djecu.