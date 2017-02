Preminuo Jannis Kounellis, jedan od najznačajnijih svjetskih umjetnika

Jedan od najznačajnijih svjetskih umjetnika i osnivač italijanskog pokreta Arte Povera Jannis Kounellis preminuo je u 80. godini u Rimu, u Italiji, gdje je živio od pedesetih godina prošlog stoljeća.

Foto: EPA

Rođen je 23. marta 1936. godine grčkom u Pireju. U Italiji je živio i radio od 1956. godine kada je došao studirati na Akademiji umjetnosti u Rimu.



Prvu samostalnu izložbu imao je 1960. godine u La Tartaruga galeriji, a njegov najpoznatiji rani rad je Kounellisova instalacija "Cavalli" u galeriji L’ Attico u Rimu 1969. koja je napravila značajan preokret u svijetu umjetnosti, jer je u galerijski prostor uveo dvanaest živih konja i svezao ih uz zidove. Od tada do danas njegova djela imaju krucijalni značaj za izučavanje i sagledavanje tendencija u historiji savremene svjetske umjetnosti. Ova instalacija je ponovo prikazana u New Yorku u junu 2015. godine.



U svoje instalacije uveo je nove materijale kao što su dim, ugalj, čelik, meso, pronađeni drveni objekti, komadići kamenja...



Ugled je stekao i zahvaljujući pedagoškom radu, prije svega kao profesor na Akademiji umjetnosti u Dizeldorfu, gdje je predavao od 1994. do 2000. godine.



Njegov rad bio je usmjeren na pomoć studentima da pronađu i razviju sopstvenu poetiku koja će nositi minimalne tragove utjecaja škole i profesora i koja će biti stalna borba protiv dogme.



Bio je jedan od prvih umjetnika koji su svoj rad poklonili projektu Ars Aevi u Sarajevu, pokrenutom u okviru inicijative za izgradnju sarajevskog muzeja savremene umjetnosti.



Godine 2004. je u sarajevskoj Vijećnici postavio jedinstvenu instalaciju "Vrata Sarajeva" koja je procijenjena jednim od njegovih najznačajnijih ostvarenja.



Kounellis je umjetnik koji je izlagao u najznačajnijim muzejima širom svijeta: Museum of Contemporary Art Chicago, Museo Luigi Pecci, Prato, Stedelijk Museum, Amsterdam, Centro d’ Arte Reina Sofia, Madrid, Museo di Arte Contemporanea, Rivoli i na najznačajnijim svjetskim izložbama kao što su Venecijansko bijenale i Dokumenta.