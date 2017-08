Novi pozorišni komad Teatra mladih Goražde "Posljednji nezaposleni dva" premijerno je izveden u prepunoj sali Centra za kulturu.

Interesovanje za predstavu čiji su autori mladi ljudi iz Goražda vlada već mjesecima. Nastavak je to priče o "Posljednjem nezaposlenom" koja je u martu prošle godine "uzdrmala" grad na Drini, pokazujući i drugu stranu medalje, hipokriziju goraždanske političke scene koju su mladi glumci dočarali na satiričan način izazivajući odobravanje i salve aplauza.



"Posljedni nezaposleni dva jeste nastavak naše priče o Goraždu, priče koju smo započeli nekada u martu prošle godine. Prikazali smo sve događaje, sve situacije koje su se desile u proteklom periodu ovdje, u nekim momentima bolno realne, istinite i ispričane od strane mladih ljudi sa dosta satire i crnog humora. Suština čitave priče zapravo jeste slika i prilika Goražda. Ali ne Goražda posmatranog očima ljudi koji drže ključeve ovoga grada ili onih pored njih što sjede i bez imalo dostojanstva klimaju glavama, već slika i prilika Goražda posmatranog očima 20 mladih ljudi koji žele reći i prikazati kako zapravo jeste. U ovom komadu mi smo i scenaristi i glumci i režiser. Naravno, kao i u svemu, nekoliko ljudi daje više ideja, režira scene, smišlja tekstove za pojedine uloge, međutim svih 20 mladih, koji učestvuju u predstavi su dali svoj maksimum", kaže za Klix.ba Adel Homoraš iz Teatra mladih.



Homoraš u predstavi igra ulogu čovjeka koji je bio šofer no brzo je napredovao do pozicije u vlasti.



"Davanje punih koverti, stanova i zemljišta, ali i uz i davanje svoje časti i dostojanstva. Ništa novo za naše prostore i one koje nas vode", kaže Homoraš.



On dodaje da ovom predstavom mladi ljudi zapravo žele građanima poručiti da ne smiju dozvoliti da budu ućutkani.



"Nekada davno, jedan veliki pisac je rekao: 'Sve su Drine ovoga svijeta krive, nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti, nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo'. Mi smo u jednoj grupnoj amneziji, u jednom crnilu iz kojeg mnogi ne vide izlaza. Ili vide izlaz iz Bosne i Hercegovine. Kao što je pisac rekao, krivu Drinu nikada niko neće moći potpuno ispraviti, ali mladi ovom predstavom žele poručiti da nikada neće prestati ispravljati.Teatar mladih na ovaj način izražava svoje nezadovoljstvo, daje svoju kritiku čitavom društvu, čitavoj zajednici, pa na kraju krajeva i svojoj generaciji. Nismo od onih koji će besposličariti po cijele dane, volontirati za gospodina Marka Zuckerberga pišući velike poruke i kritike koje ne dopiru ni do koga, a ništa konkretno ne raditi. Mi smo se odlučili za ovakav način i za ovakav put i njega ćemo se čvrsto držati", poručuje Homoraš.



Da je predstava naišla na sjajnu reakciju publike pokazalo se odmah na početku a da je doživjela vrhunac najbolje govore reakcije ljudi koji su nekoliko minuta pljeskali i na nogama ispratili mlade glumce.



"Publika je već od prvih koraka i prvih predstava teatra bila uz nas. Nakon prvih predstava koje su bile omaž jednom pjesniku iz Goražda, dr. Isaku Samokovliji, sazrijevali smo i počeli raditi na predstavama, koje kao i 'Posljednji nezasposleni' i njegov nastavak kritiziraju pojave u društvu, prikazuju realnu današnju situaciju, što svakako goraždanska publika prepoznaje i cijeni. Političara i nema na našim predstavama. Svakako je njima pozorište špansko selo, ali siguran sam da im nije svejedno, da im kritika smeta, pogotovo kada je kritika na mjestu, da iz prvih redova prepoznaju sebe, svoja djela i postupke", kaže Adel.