Izdavačka kuća Dobra knjiga d.o.o. iz Sarajeva objavila je knjigu "Moja Bosna i Hercegovina" autora prof. dr. Mesuda Sabitovića.

Taj izdavački poduhvat na oko 500 strana tretira raznovrsna pitanja sadašnjosti i budućnosti BiH koja su pokrenuta i raspravljena na međunarodnim naučno-stručnim skupovima u okviru projekta "Bosna i Hercegovina - perspektive i mogućnosti razvoja" koji je realiziran u periodu 1993. do 2010. godine, a okupio je oko 1.700 intelektualaca raznih profila.



"Hoću da naziv ove knjige provocira, pa da je svi svojatamo. Mi smo je svojatali u nemogućim uvjetima, vrijeme je da je sad svi svojatamo i da se (na organiziran način) odupremo novoj invaziji na BiH, koja je drugačija nego devedesetih godina ali je doživljavamo svakodnevno. BiH je izazov, BiH je na vjetrometini, uvijek će biti na udaru dokle god ne uđemo u EU. Zato treba požuriti, raditi, a ulaskom u EU bit će manje rizika, nervoze i manje problema", kazao je autor za Fenu.



Po riječima prof. dr. Harisa Silajdžića koji je jedan od promotora, u toj knjizi se radi o jednom periodu, generaciji i ljudima koji su se, prije svega, borili za uspostavljanje institucija države BiH.



"Bilo je i uspjeha, ali i neuspjeha. Mi ni danas nemamo ministarstvo za državnu imovinu, što je vjerojatno najozbiljniji problem koji imamo decenijama. Državna imovina je izlaz za ovu državu, a nema ni odsjek za državnu imovinu. To znači marginalizaciju jednog važnog, ako ne i najvažnijeg pitanja jer bi upravo podjela državne imovine bila uspjeh onih koji žele da podijele BiH. To je važno političko i ekonomsko pitanje", istaknuo je Silajdžić.



Mišljenja je da je BiH mnogo jača nego mi to mislimo, a potkrijepio je to stavom da "pored svih pokušaja da se derogiraju nadležnosti države, oslabi kapacitet države, ova država opstaje“.



"Oni koji joj to rade ne znaju koliko su duboki korijeni ovog stabla koje se zove BiH. Nikada to nisu razumjeli niti oni iznutra ni oni izvana i zbog toga njihov projekt nije uspio. Ne znaju koliko su duboki korijeni BiH, ne razumiju BiH - poručio je.



Knjiga "Moja Bosna i Hercegovina" predstavljena je danas u Akademiji nauka i umjetnosti BiH pred predstavnicima naučne, političke i kulturne javnosti, a recenzenti knjige Hasan Muratović i Jakob Finci uočavaju da autor u knjizi nudi nove ideje s novim sadržajima koje mogu biti od koristi nosiocima političkog i ekonomskog razvoja države.



Pritom aspostrofiraju njegovu sugestiju da se „BiH za ulazak u EU temeljito i svestrano pripremi da bi mogla opstati na tržišnim kriterijima". Na stranicama te knjige ponuđena su, kako navode, konkretna rješenja za otvorena pitanja razvoja BiH. Recenzenti te knjige su i akademik Ljubomir Berberović i javni djelatnik prof. Zijad Ljevaković.