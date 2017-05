Predstava "Novo doba" bh. reditelja Dine Mustafića, nastala u produkciji sarajevskog Art Huba i beogradskog BITEF-a, osvojila je dvije nagrade na jubilarnom 20. Teatar festu "Petar Kočić" u Banjoj Luci. Nagrada za najbolju mušku ulogu festivala pripala je Borisu Isakoviću dok je nagrada za najbolji dramski tekst pripala autoru Vuku Boškoviću.

Predstava "Novo doba" bh. reditelja Dine Mustafića, nastala u produkciji sarajevskog Art Huba i beogradskog BITEF-a, osvojila je dvije nagrade na jubilarnom 20. Teatar festu "Petar Kočić" u Banjoj Luci. Nagrada za najbolju mušku ulogu festivala pripala je Borisu Isakoviću dok je nagrada za najbolji dramski tekst pripala autoru Vuku Boškoviću.

"Ovaj komad govori o nama, o svijetu, o izborima u Americi, o izborima u Srbiji, o izbjegličkoj krizi i njenim posljedicama. O ratovima koji su se desili ovdje i o kojima niko ne priča, ali koji vrište iz podteksta, o onima koji su otišli i onima koji će tek da odu. O nama koji namjeravamo da ostanemo iako ne znamo tačno zašto. O haosu koji je svuda oko nas. O novom dobu", stoji u obrazloženju festivalskog žirija.



Za ulogu Borisa Isakovića naglašeno je kako je u predstavi maestralno odigrao uloge bivšeg univerzitetskog profesora i tajkuna koji poželi da postane predsjednički kandidat.



Predstava "Novo doba" imala je svoju beogradsku premijeru u januaru, dok ju je sarajevska publika mogla vidjeti u aprilu. Predstava je uvrštena u zvanični program predstojećeg Sterijinog pozorja u Novom Sadu što je drugi put uzastopno da produkcija nezavisne tetarske produkcije Art Hub predstavlja bh. pozorište na ovom renomiranom festivalu. Prošle godine to je bila izvedba predstave "Tuđe srce ili Pozorišni traktat o granici" u režiji Dine Mustafića, a po tekstu Biljane Srbljanović.



Art Hub se ovom produkcijom potvrđuje kao važna umjetnička platforma za podsticanje i razvoj izvedbene umjetnosti jer su pomenute predstave uz višestruko nagrađivanu "What is Europe" u režiji Andraša Urbana kao i multimedijalni projekat "Atlete srca" autora Nermina Hamzagića, imale izuzetan prijem kod publike i bogat festivalski život regionalnog internacionalnog karaktera.