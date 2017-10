Predstava "Balet na ledu" Državnog baleta iz Sankt Peterburga, koja je u decembru prošle godine pomjerena iz tehničkih razloga, odnosno nemogućnosti formiranja ledene plohe zbog redukcije vode bit će održana 19. novembra ove godine u Dvorani "Mirza Delibašić".

"S obzirom na to da je za ovo izvođenje predstave kreiran novi, poboljšani raspored gledališta, svi oni koji su sačuvali svoje ulaznice trebaju ih zamijeniti za nove", poručuju organizatori.Oni koji su sačuvali ulaznice, zamjenu mogu izvršiti u narednih sedam dana."Svi oni koji su sačuvali ulaznice će dobiti priliku da svoje ulaznice zamijene za ulaznice u zoni gledališta po izboru i to bez doplate. Navedena ponuda važi za sve zone bez obzira na cijenu ulaznica, uključujući i VIP zone od 50 i 100KM", navode organizatori.Građani će ovo pravo moći realizirati na biletarnici Bosanskog kulturnog centra od 4. do 11. oktobra, u periodu od 10 do 17 sati."Napominjemo da je zamjena ulaznica obavezna jer, nakon formiranja novog sistema prodaje ulaznica, stare ulaznice neće važiti. Svi oni koji ne žive u Sarajevu ili iz nekog razloga nisu u mogućnosti da zamijene svoje ulaznice u predviđenom roku, mogu nas kontaktirati na email adresu [email protected] ili na broj telefona +387 61 289 789 da bi se za njih organizirao poseban termin zamjene", navedeno je u saopćenju Sarajevo Diska.