Postavka djela Mersada Berbera u Vijećnici do 15. septembra

Iako je bilo predviđeno da posthumna izložba djela Mersada Berbera traje do 6. septembra, zbog velikog interesovanja posjetilaca odlučeno je da se postavka zadrži u Vijećnici do 15. septembra, te će posjetioci biti u mogućnosti do tog perioda svakim danom pogledati izložbu od 10 do 20 sati potvrdili su Feni iz uprave JP Sarajevo.

Također, želja uprave JP Sarajevo je da što veći broj školskih grupa posjeti Vijećnicu i pogleda ovu izložbu te je i to jedan od razloga zašto će trajanje izložbe biti do 15. septembra.



Postavku u Vijećnici je od 7. jula do 3. septembra vidjelo 19.058 ljudi.



Izložba slika Mersada Berbera pod nazivom "Mersad Berber-Alegorija Bosne" otvorena je 6. jula u arhitektonski prilagođenom holu sarajevske Vijećnice. Riječ je o najvažnijim djelima Mersada Berbera, nastalim u ciklusima od šezdesetih godina do njegove smrti.



Mersad Berber rođen je 1. januara 1940. godine u Bosanskom Petrovcu. Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani završio je 1963. u klasi prof. Maksima Sedeja, a poslijediplomski studij grafike 1965. na istoj instituciji kod prof. Rikarda Debenjaka.



Berberov opus razvijao se u minulim desetljećima kroz stvaralačke cikluse rađene u klasičnim likovnim tehnikama: ulje na platnu, crtežu i grafici, a svakako treba reći da je njegova djelatnost u scenografiji također značajna.



Kritika je iščitavala u njegovom stvaralaštvu autentičnog pjesnika Bosne u kojem je narativna komponenta prepoznatljivog tematskog ishodišta oblikovna specifičnom likovnom izražajnošću.