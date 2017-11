Pjesnik Almir Kolar Kijevski: Objaviti knjigu znači dati smisao cjelokupnom radu pisca

Almir Kolar Kijevski nedavno je obradovao ljubitelje poezije novom knjigom pod naslovom "Angleter", nakon što je u istoj ediciji 2012. godine objavio "Predivo iz labirinta".

Foto: Almir Kljuno

"Objavljivanje knjige, kao konačnog i zaokruženog rukopisa za jednog autora je svakako završni čin u dotadašnjem procesu pisanja. Objaviti knjigu znači javnosti ponuditi jednu smislenu cjelinu i time dati smisao cjelokupnom radu u određenom vremenu i na određenom polju piščevih preokupacija. Nikakvi posebni motivi ili reprekusije se tu ne ističu, osim što se radi o sasvim prirodnoj i normalnoj potrebi da pisci pišu i objavljuju ili barem pokušavaju da objave svoje djelo. Druga strana medalje su mogućnosti s kojima autor raspolaže pri ostvarivanju tih elemntarnih potreba koji čine književno djelovanje: mogućnost objavljivanja", rekao je Kijevski za Klix.ba.Njegovu prvu knjigu "Requiem za Kijevskog" književna kritika ocijenila je kao angažovanu poeziju, dok za njegovu drugu knjigu "Predivo iz labirinta" važi suprotno određenje. Na pitanje u čemu je razlika između te dvije poetičke pozicije i koje je poetičko polazište ili ishodište "Angletera" Kijevski kaže da je teško reći da u našoj državi postoji književna kritika."Barem ja nisam primjetio njeno postojanje, ali možda i griješim. Knjiga 'Requiem za Kijevskog' je objavljena u izdanju 'Omnibusa' u tiražu od 30-tak primjeraka i nije propraćena nikakvom ili skoro nikakvom prezentacijom javnosti. No, ipak je imala jednu pozitivnu ulogu - povezala me i upoznala s nekolicinom ljudi s kojima sam djelio veoma slične svjeonazore. Requim je zaista u nekom simboličkom smislu bio prikaz onoga što slijedi. Bila je to 2008 godina. Četiri godine kasnije sam u okviru edicije Sic kao prvu knjigu iz edicije objavio svoju drugu knjigu 'Predivo iz labirinta', čija je sudbina bila identična 'Requiemu za Kijevskog' u pogledu promovisanja u aktuelnim književnim krugovima. Ali, to nije važno za one preokupacije koje su suštinske za svakog pisca, a to je oblast iznalaženja adekvatne forme, stila i svih onih elementa koji treba da porode funkcionalan pjesnički jezik", rekao je.S obzirom na to da je Kijevski i izdavač "Angletera" pitali smo ga šta je utjecalo na taj izbor izvor i da li je perspektiva izdavaštva u samoizdavaštvu, digitalnim izdanjima, podršci države ili nečem drugom?"Ako ne pripadate nijednom interesnom klanu jedino što vam preostaje je da idete putem koji podrazumijeva iznalaženje sredstava da vlastito djelo objavite kao izdanje autora. O tim temama su pozvaniji da govore predsjednici naših raznih udruženja, profesori, doktori i istaknuti umjetnici. Konkretno govoreći, postoji jedna gruba i poluistinita podjela u društvu: na ljude koji rade i žive od rada vlastitih ruku, u proizvodnji, ljudi koji pripadaju onome što se nekada nazivalo radničkom klasom, od čijeg konkretnog, materijalnog prozvoda se stvara dobit koja puni državnu kasu. S druge strane, postoje postoje budžetski korisnici zajedno sa 'mukama bužetskih korisnika'. Ta podjela, ako postoji, u mnogome generiše jedno nerazumjevanje i veoma često dijametralno suprotna stajališta koja sama po sebi podrazumjevanju određene estetske i etičke postulate. Mislim da je dobro je što je tako", zaključio je Kijevski.