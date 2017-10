Članovi Teatra mladih Goražde obilježili su pet godina postojanja, bez posebnog slavlja i oficijelnih događaja. Ovi mladi ljudi koji iza sebe imaju desetak uspješnih predstava sa kojima su punili salu pozorišne scene, odlučili su da značajan jubilej provedu razgovarajući sa publikom, koja je njihov najveći kritičar i podrška u gradu na Drini.

Arman Bešlija iz Teatra mladih Goražde kaže da goraždanski teatar osluškuje želje i zahtjeve publike, opipava puls grada i nastavlja dalje, najavljujući pozorišne komade koji će, poput i prethodnih "u epicentar" pogoditi društvenu zbilju i razdrmati i ogoliti "našminkanu" političku scenu.



Neke od njih, poput "Zašto je kanter stigao u grad" ili "Posljednji nezaposleni jedan i dva" samo su dio bogatog opusa rada Teatra mladih Goražde čije se ponovno izvođenje priželjkuje u Goraždu.



"Ovo nije nikakva klasična svečanost već dan otvorenih vrata gdje smo pozvali građane da prisustvuju, da vide šta mi to radimo, gdje radimo. Napravili smo čak i jedan film u kojem smo sve to prikazali", kaže Arman.



U gradu u kojem kulture skoro da i nema i gdje su gostovanja drugih teatara svedena uglavnom na vrijeme trajanja Festivala prijateljstva, predstave teatra mladih još više dobijaju na značaju. Ističu kako se nije lako baviti teatrom danas te da je potrebno puno odricanja.



"Najlakše mi je sa mladima i djecom jer dok radimo to je super a čim pređe na ovo finansiranje i tehničke stvari uvijek bude teže. Onda ja preuzmem to da pregovaram jer ne želim da im ubijem motivaciju zbog tog sistema", ističe Arman Bešlija.



Dodaje kako je najveća satisfakcija ovim mladim ljudima puna sala i podrška publike a da su uspjeli pokazao je do sada nezapamćen interes za predstavu "Posljednji nezaposleni 2" u kojoj su na scenu prenijeli aktuelnu političku situaciju u Goraždu.