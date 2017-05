Sarajevska publika sinoć je, u okviru 23. Sarajevskih večeri muzike (SVEM) imala priliku uživati u virtuoznim izvedbama fenomenalnog kvarteta saksofona Papandopulo kvartet.

Papandopulo kvartet čine četvorica hrvatskih saksofonista - Nikola Fabijanić (Zagreb, 1976), sopran saksofon, Gordan Tudor (Split, 1982), alt saksofon, Goran Jurković (Zagreb, 1983), tenor saksofon, i Tomislav Žužak (Zagreb, 1978), bariton saksofon. Svi su oni diplomanti Muzičke akademije u Zagrebu u klasi profesora Dragana Sremeca. Usavršavali su se na konzervatorijima u Parizu, Amsterdamu i Beču te na seminarima kod uglednih svjetskih saksofonista. Tokom i nakon studija djelovali su u sastavu New sax quartet s kojim su od 2000. godine ostvarili niz zapaženih nastupa. Godine 2013. promijenili su ime u Papandopulo kvartet.



Nastupali su na poznatim festivalima i muzičkim manifestacijama kao što su Glazbene večeri u sv. Donatu, Riječke ljetne noći, Dubrovačke ljetne igre, Muzički biennale Zagreb, Glazbena tribina u Opatiji, Splitsko ljeto, Koncerti u Eufrazijani u Poreču, Izlog suvremenog zvuka u Zagrebu, AudioArt festival u Puli, Dani nove glazbe u Splitu, Dani hrvatske glazbe u Beču, festival Echoraum u Beču, te na koncertima u Budimpešti, Parizu, Strasbourgu i drugim gradovima. Osobitu važnost Kvartet pridaje promociji savremene muzike, naročito djela mladih hrvatskih i inozemnih autora pa su tako praizveli djela Mirele Ivičević, Frana Đurovića, Mattiasa Kranebittera, Dubravka Palanovića, Tene Borić, Krešimira Seletkovića, Ivana Končića, Šimona Vosečeka i drugih.



Sarađuju s brojnim muzičarima, među kojima su Zagrebački kvartet saksofona, pijanista Ivan Batoš, čembalistica Linda Mravunac Fabijanić, te eminentni saksofonisti kao što su Arno Bornkamp, Jean Yves Fourmeau, Lars Mlekusch, te Amstel quartet.



2013. su objavili su prvi album Papandopulo u izdanju Croatia recordsa koji je od pet nominacija za nacionalnu diskografsku nagradu Porin osvojio Porina za najbolju kompoziciju. U posljednjih nekoliko godina ovaj album najprodavaniji je album klasične glazbe u Hrvatskoj čime je Papandopulo kvartet opravdao očekivanja.



Godine 2015. izdaju svoj drugi samostalni album "Per quattro". Članovi Kvarteta bave se i pedagoškim radom na muzičkim akademijama u Zagrebu, Splitu, Sarajevu i Novom Sadu, u muzičkim školama u Zagrebu, Splitu, Jastrebarskom i Samoboru, a djeluju i kao mentori-predavači na majstorskim radionicama u Hrvatskoj i u inostranstvu. Zajedno su pokrenuli Školu saksofona u Jaski, međunarodni proljetni seminar u Jastrebarskom za učenike i studente saksofona, a taj izuzetno uspješan projekat donio im je Nagradu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.



U nastavku programa 23. Sarajevskih večeri muzike večerasb u 20 sati publika će u sarajevskoj Vijećnici imati priliku čuti sarajevski Ženski vokalni ansambl Corona koji će se predstaviti aranžmanima Vinka Krajtmajera, te članica ansambla Tijane Vignjević i Adelite Kadić, kao i djelima Todora Skalovskog, Marka Tajčevića, Nikolaja Kaufmana i Petra Liondeva. Publika će imati priliku čuti poznate melodije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Kosova, Bugarske, te muziku Jevreja Sefarda i Roma sa područja Balkana.



Fondacija za muzičke umjetnosti je za Festivalsku završnicu pripremila još jedan značajan koncert. Na koncertu 19. maja u 20 sati u Narodnom pozorištu nastupit će ruski violončelista Alexander Rudin u pratnji orkestra Sarajevske filharmonije i dirigentice Samre Gulamović.



Alexander Rudin jedan je od posebno svestranih umjetnika današnjice, koji djeluje kao violončelista, dirigent, pijanista, čembalista, profesor na Moskovskom konzervatoriju, istraživač stare muzike, autor orkestarskih aranžmana, te uspješan muzički rukovodilac. Na svom premijernom nastupu u Sarajevu, Aleksandar Rudin će uz pratnju orkestra izvesti Koncert za violončelo i orkestar u a molu Camille Saint-Saënsa, a publiku na koncertu očekuju još i izvedbe Simfonije br. 1 u c molu Felixa Mendelssohna, te izbor iz baleta Trorogi šešir Manuela de Falle.



Fondacija za muzičke umjetnosti odlučila je pripremiti posebnu pogodnost za učenike muzičkih škola, studente i penzionere, koji će ulaznice za Rudinov koncert moći kupiti sa popustom od 50 posto.



Ulaznice za koncert zatvaranja 23. SVEM-a su u prodaji na blagajni Narodnog pozorišta u Sarajevu.