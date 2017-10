U galeriji Mandžić u Tuzli večeras je otvorena izložba djela nedavno preminulog umjetnika Ćazima Sarajlića.

U okviru ove postavke ljubiteljima umjetnosti predstavljeno je blizu 30 Sarajlićevih djela koja su nastajala protekle dvije decenije, a sada slove za vječni podsjetnik na lik i djelo ovog umjetnika, historičara umjetnosti i esejiste.



Izložba je upriličena na inicijativu Udruženja za promociju likovne umjetnosti i očuvanje kulturne baštine iz Tuzle, a kako je istaknuto tokom samog otvaranja, Sarajlić je ostavio dubok i neizbrisiv trag na tuzlanskoj sceni.



"Grupa prijatelja Ćazima Sarajlića željela je na određeni način prisjetiti se ovog velikog čovjeka, što Grad Tuzla nije učinio. Željeli smo ga ispratiti na način kako to vrijedi za njega. Ovo je omaž slikaru, a prikazujemo ono čime se on bavio i šta je ostavio iza sebe", kazao je jedan od inicijatora ove postavke, akademik Enver Mandžić.



U umjetničkom smislu Sarajlić je iza sebe ostavio veliki broj djela, a neka od njih su večeras predstavljena javnosti.



"Ovdje smo zbog veličine prostora mogli izložiti samo blizu 30 djela putem kojih je Sarajlić prikazan kao veliki portretista. Nadamo da će za godišnjicu njegove smrti biti izložene i velike kompozicije na kojima je on pokazao svoju izuzetnost. Sarajlić je ostavio veliku vrijednost Tuzli u likovnom smislu. On je jedna od najznačajnijih pojava u likovnoj umjetnosti Tuzle u zadnjih 30 godina", naglasio je Mandžić.



Arhitekt i likovni umjetnik Mujo Grbić mišljenja je da se kroz Sarajlićeva djela može pratiti cjelokupna likovna tradicija tuzlanskog slikarstva.



"Sarajlić je kao kulturni poslanik jednostavno živio sa likovnim stvaraocima Tuzle i onog trenutka kada je sam počeo slikati, mislim da je nadogradio sve ono što se nalazi u likovnoj tradiciji ovog grada", smatra Grbić.



Izložba posvećena ovom umjetniku u tuzlanskoj galeriji Mandžić za javnost će biti otvorena do 15. oktobra ove godine.



Sarajlić je bio član Udruženja likovnih umjetnika BiH i Udruženja likovnih umjetnika Bugarske, grada Loma.



Imao je veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi u BiH i inostranstvu.



Njegova likovna djela sastavni su dio raznih muzejskih zbirku u BiH i inostranstvu, kod privatnih kolekcionara, ljubitelja likovne umjetnosti, u domovima prijatelja i onih koji su voljeli njegov umjetnički izričaj.



Preminuo je u Tuzli 21. augusta ove godine.