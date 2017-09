Izvedom predstave “Slijepi pjesnik“ poznate belgijske trupe Needcompany 30. septembra u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica s početkom u 20 sati zvanično će biti otvoren 57. Internacionalni teatarski festival MESS.

U devet festivalskih dana publika će imati priliku pogledati 29 predstava iz 15 zemalja, dok će se u okviru MESS OFF programa održati i izložba plakata, promocije knjiga i fotomonografije.



Ceremonija otvaranja 57. Festivala MESS proteći će u znaku slavljenja različitosti svih identiteta ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini i pokazat će i ko sve svojim djelovanjem pokazuje ljubav prema našoj domovini i ko smatra i teatar svojim prostorom, istakao je Dino Mustafić, izvršni producent Festivala MESS povodom sutrašnjeg otvaranja.



Naglasio je da Festival želi pokazati da je Sarajevo još uvijek teatarski centar, a ne teatarska provincija.



“U posebnom fokusu ovogodišnjeg fesitvala imamo bh. teatarska ostvarenja te inkluzivni teatar. Sa našim programima koji se distribuiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini, ulazimo u neke neobične teatarske prostore i donosimo teatarski sadržaj osobama koje su neopravdano zapostavljene u tom smislu“, rekao je Mustafić.



Izrazio je nadu da će Festival MESS uskoro dobiti svoj teatarski prostor što je dugogodišnja želja direkcije.



“Nakon Balet Festa domaćini smo i festivalu MESS i jako sam sretna što će se dva velika teatarska autoriteta pojaviti na našoj sceni, a to su Paolo Magelli i Boris Liješević. Njihovi rukopisi su impozantni i te predstave će pokazati novu svježinu i snagu, a posebno smo sretni što će i naša predstava Otkrivanje žene biti dio ovogodišnjeg festivala“, navela je Marijela Margeta-Hašimbegović i izrazila želju da će se saradnja sa festivalom MESS nastaviti i naredne godine.



Direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS, Nihad Kreševljaković, naveo je koliko podrška države i društveno odgovornih kompanija znači za održavanje festivala.



“Naglašavam da rezultati konkursa Federalnog ministarstva kulture i sporta još uvijek nisu objavljeni i ovom prilikom apeliramo da se prestane sa praksom zanemarivanja internacionalne kulture u Bosni i Hercegovini“, istakao je Kreševljaković te dodao da bez svesrdne pomoći dugogodišnjih partnera i sponzora održavanje festivala ne bi bilo moguće.



Prodaja ulaznica za sve predstave vrši se u festivalskom Box Officeu u direkciji Festivala (ul. Maršala Tita 54/I) svakog dana od 10 do 19 sati, a dodatne informacije dostupne su putem telefona na broj 060 343 39 59.