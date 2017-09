Primadona sarajevske Opere i apsolutna miljenica BiH Gertruda Munitić stigla je u glavni grad BiH povodom promocije monografije "Primadonna" autora Jasmina Bašića. Njena trenutna adresa je Zagreb, a dovoljan je jedan susret da shvatite da je, iako je u osmoj deceniji, njen duh mlad, a smijeh i pozitivnost koju nosi zarazni. Stoga i ne čudi što je omiljena u Sarajevu u kojem je provela više od četiri decenije.

Primadona sarajevske Opere i apsolutna miljenica BiH Gertruda Munitić stigla je u glavni grad BiH povodom promocije monografije "Primadonna" autora Jasmina Bašića. Njena trenutna adresa je Zagreb, a dovoljan je jedan susret da shvatite da je, iako je u osmoj deceniji, njen duh mlad, a smijeh i pozitivnost koju nosi zarazni. Stoga i ne čudi što je omiljena u Sarajevu u kojem je provela više od četiri decenije.

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

"Apsolutno sam bila miljenica cijele BiH i bivše Juge, a gostovala sam i u svijetu. Posebno sam bila miljenica Sarajeva, vjerovatno jer smo prošli rat zajedno. Mislim da me ostanak u Sarajevu zbližio s ljudima koji su me voljeli kao umjetnicu, jer su me u ratu upoznali kao osobu i čovjeka. To je veoma bitno", rekla je Gertruda.Kao predsjednica društva "Naša djeca BiH" i "Prve dječje ambasade" primadona sarajevske Opere borila se za dječija prava."Borila sam se da djeca imaju šta jesti i dala sam svu svoju ušteđevinu da bi toj djeci bilo bolje u ovom gradu. To je moj doprinos gradu koji me toliko volio i u kojem mi ljudi koji prođu pored mene kažu 'obasjalo me svjetlo'. To nije samo kompliment, to je jedna istina koja boli iznutra i koja vas na koncu obavezuje", rekla je.U vremenu u kojem je mogla birati između Beča, Zagreba, Osjeka i Splita Gertruda je ostala u Sarajevu, a razlog je, kaže, konglomerat svih religija u malom. Sarajevom, za koje je veže ogromna ljubav prema ljudima, uvijek šeta nasmijana jer drugačije, kaže, ne zna i ne smije. Tu je omiljena, a ističe da riječi diva i primadonna, kao i brojni drugi komplimenti, ništa ne znače naspram misije da dopre do običnog čovjeka."Uspjela sam u svojoj misiji da kroz muziku i ovu umjetnost shvatim koliko je njihova duša velika i dobra. Da smo svi takvi, nikada rata u svijetu ne bi bilo", rekla je."Svojim glasom poručujem ljudima da budu bolji. Moja želja je da se ljudi u momentima kad odluče nešto loše sjete mog glasa i kažu ' e to ću drugačije'. Kroz svog glas i osmijeh željela sam ljudima pružiti snagu istinske dobrote i postići da vjeruju u nju, jer upravo dobrota spašava ovaj svijet", rekla je.Sve što želi reći, poručiti i prenijeti ljudima stane u riječ ljubav."Schiller je rekao da kada bi svi ljudi voljeli sve ljude pojedinačno svaki bi posjedovao svijet. Koja je to rečenica, da se daš misliti. A ljudi u Sarajevu su specifični, raznoliki, stvarno su me voljeli i ja njih", rekla je.U monografiju "Primadonna" autora Jasmina Bašića, soliste Opere Narodnog pozorišta Sarajevo koji je radio i sarađivao s Gertrudom, stali su svi važni detalji iz njenog umjetničkog i ličnog života."Da mi je neko pričao da ću u ovim godinama, nakon toliko vremena i nepravde koju sam doživjela, dobiti monografiju rekla bih mu da laže. Moj kolega koji me kao umjetnicu voli već 30 godina uvidio je tu nepravdu i borio se za ovu monografiju. Na tome sam mu beskrajno zahvalna", rekla je.Govoreći o operi legendarna diva bh. opernog pjevanja naglasila je da je opera neuništiva snaga koja će opstati sa svim svojim vrijednostima."Mislim da je opera vrsta muzike koja može spasiti ovaj svijet", rekla je.Opera je bila njen izbor i život, no ipak je svojevremeno pjevala i druge vrste muzike među kojima se ističu starogradske pjesme i sevdalinke."Imam čak jednu ploču na kojoj sam pjevala starogradske pjesme. Sevdalinka mi je teže išla, tu dajem prednost svim izvrsnim pjevačima poput Himze Polovine, Zehre Deović, Bebe Selimović, Hanke Paldum itd. Za mene su to pjevači par excellence te vrste muzike", rekla je dodajući kako je ona kasnije imala drugu muziku i drugu misiju.Gertruda je primadona sarajevskog teatra bila punih 45 godina. 2007. godine preselila se u Zagreb.