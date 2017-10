U prostorijama Crvenog križa/krsta BiH (bivše Kino Sutjeska) održana je promocija knjige Davora Diklića "Teatar u ratnom Sarajevu 1992-1995" u okviru pratećeg programa Festivala MESS.

O knjizi su, osim autora, govorili i direktor MESS-a Nihad Kreševljaković i saradnik na prvom izdanju knjige Dragan Stojković. Odlomak iz svjedočanstva nedavno preminule doajenke bh. glumišta Nade Đurevske iz knjige je pročitala glumica Maja Izetbegović.



Knjiga sadrži lične priče glumaca, glumica i kulturnih radnika koji su u prvom licu govorili o svom ratnom iskustvu i šta je teatar značio za sve njih kao dio duhovnog otpora poznatijeg pod nazivom "teatar pod opsadom".



Knjiga podsjeća da su u sarajevskim teatrima postavljene 182 premijere koje je vidjelo više od pola miliona Sarajlija.



"Iako ćemo često čuti kako se možda pretjerano bavimo našom nedavnom prošlošću, osim ove knjige teško je naći slična djela koja sa toliko autentičnih svjedočenja govore o onome što je teatar značio ne samo teatarskim radnicima već i sarajevskog publici tog vremena", izjavio je Kreševljaković podsjetivši da je u borbi za dušu Sarajeva, Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta život dalo dvadeset i dvoje kulturnih radnika/ca i umjetnika/ica koji su radili u sarajevskim teatrima.



Prisjećajući se mladosti u pozorištu lutaka što je bio i njegov prvi susret sa teatrom, Dragan Stojković, saradnik na prvom izdanju knjige koje je izašlo prije deset godina zaključio je kako knjiga može poslužiti kao velika inspiracija za izučavanje različitih fenomena i značaja teatra.



"Meni ova knjiga beskrajno znači jer mi je bitno da se ne zaborave lijepe stvari koje su se u ratu dogodile i koje su ostavile trag na ljude, a pozorište je upravo jedna od tih stvari, i moja knjiga je pokušala to da posvjedoči", objasnio je Davor Diklić i naglasio važnost što je knjiga pisana na dva jezika.



Istakao je kako se stalno govori o nacionalizmu i kako se zaboravljaju ljudskost i energija ratnog Sarajeva, fenomeni koje je želio ovjekovječiti i objasniti.



"Razgovori u ovoj knjizi nas uče koliko je ratno pozorište bilo prostor slobode, jer kada je bilo opkoljeno mi smo unutar teatra bili oslobođeni i kao ljudi i kao umjetnici. Malo je tako časnih stranica naše kolektivne memorije u kojoj su ljudi bili spremni se žrtvovati za slobodu kao što su to činili kazališni stvaraoci, ali i publika koja je punila sale iz dana u dan čineći teatar urbanim ritualom otpora fašizmu", rekao je o knjizi Dino Mustafić.



U okviru OFF MESS programa ova knjiga će biti promovirana i u Mostaru, u subotu 7. oktobra, u 13 sati u Narodnom pozorištu Mostar. Također, u četvrtak, 5. oktobra u 15 sati u SARTR-u će biti upriličena promocija fotomonografija Hidajeta Delića "Žene u opkoljenom Sarajevu" te će biti promovirana i knjiga Darka Lukića "Uvod u primijenjeno kazalište" u petak, 6. oktobra u 15 sati u Galeriji Gabrijel Kamernog teatra 55.