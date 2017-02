Obilježene četiri decenije Banjalučkog studentskog pozorišta

Svečanom akademijom u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, večeras je u gradu na Vrbasu obilježeno 40 godina od osnivanja Banjalučkog studentskog pozorišta /BSP/.

Glumac i jedan od osnivača BSP-a Dragoslav Medojević rekao je da je Banjalučko studentsko pozorište za 40 godina postalo respektabilno, te da ima mjesto ne samo u ovdašnjoj kulturi, već i u okruženju.



"To je pozorište koje osvaja nagrade na međunarodnim festivalima i koje organizuje svjetski festival /"Kestenburg"/. Jednom riječju, svjetsko pozorište", rekao je Medojević novinarima.



On je dodao da su glumci BSP-a rasuti po cijelom svijetu, od Novog Zelanda i Kanade, do Norveške i Južne Afrike.



Srpski režiser, glumac i scenarista Nikola Pejaković rekao je da BSP obilježava značajan jubilej, koji se poklopio sa renoviranjem prostora ovog pozorišta u Gospodskoj ulici /"Podrum scena"/.



On je izrazio zadovoljstvo organizacijom večerašnje akademije, kao i time što je svečanosti prisustvovao i glumac Josip Pejaković.



Čestitke BSP-u povodom 40 godina od osnivanja uputili su glumci Branislav Lečić i Irfan Mensur.



Jubileju su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, brojni ministri u Vladi RS, čelni ljudi Banje Luke, mnoge istaknute ličnosti iz diplomatskog, kulturnog, javnog i društvenog života Banje Luke.



Banjalučko studentsko pozorište osnovano je 1977. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je u učionici broj 14 bila održana prva proba sa studentima.



Iz BSP-a je ranije najavljeno da će 19. februara, na dan osnivanja pozorišta, u prostorijama te kulturne ustanove biti organizovano rođendansko slavlje.