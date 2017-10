Nikola Đuričko 22. decembra nasmijava sarajevsku publiku u Domu mladih

Nikola Đuričko (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Poznati srbijanski glumac Nikola Đuričko predstavit će se sarajevskoj publici 22. decembra u Domu mladih i to u do sada neviđenim formatu – Stand Up Showu "Sve što ste oduvek hteli da znate o Džoniju, a niste smeli da ga pitate".

Na ovaj način saznat ćemo kako je izgubio 40 klinaca, kako je u vojsci dobio dva nagradna izlaska u grad, za koliko je prodavao putovanja na Havaje, zašto je nosio helanke, ali i još mnogo drugih anegdota iz života popularnog glumca.



"Nikola Đuričko je to sebi obećao za 40. rođendan ali je izgleda tri godine skupljao hrabrost ili ga je pregazilo vrijeme ili je... ma ko će ga znati ali nije ni važno. Važno je da je sada tu i da nastupa i da nasmijava...", navode organizatori.



Đuričko je jedan od najpoznatijih glumaca na ovim prostorima sa mnogo zapaženih filmskih, TV i teatarskih uloga poput filmova "Munje", "Mrtav ladan" i "Zona Zamfirova", serija "Montevideo, Bog te video" i "Vratiće se rode" te mnogih teatarskih komada. Ovo je njegov prvi stand up komad i nakon oktobarske premijere u Sava Centru, Đuričko je na turneji u okviru koje obilazi veliki broj gradova u regionu i inostranstvu.



Uskoro više informacija o ulaznicama.