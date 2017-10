Nihad Kreševljaković: 57. Festival MESS je dokazao da teatar pripada svima

Direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS Nihad Kreševljaković je na završnoj konferenciji za novinare Direkcije Festivala MESS rekao da su znakovni jezik, ulazak u prostore koji nisu uobičajeni za teatarske sadržaje te čitanje romana i zbirki priča prema kojima su nastale predstave iz oficijelnog programa festivala aktivnosti kojima su poslali poruku da teatar pripada svima.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

"Podržali smo i šetnju/utrku Race for the Cure jer osjećamo potrebu za društvenim angažmanom, a već sada smo počeli razgovarati i o nastavku ovakvih saradnji u budućnosti", naveo je Kreševljaković te kratko najavio 58. Internacionalni teatarski festival MESS.Istakao je da im je naredne godine cilj uvesti novi festivalski format koji će trajati osam dana i koji će svaku noć otvarati neku novu temu."Vodit ćemo razgovore sa učesnicima odmah nakon izvedbi kroz formu MESS foruma. Trudit ćemo se da dovedemo neka nova imena, a dogodine vraćamo i MESS Market te nastavljamo razvijati mali MESS. Novitet narednog festivala bit će poseban segment uličnog teatra kojim želimo privući publiku koja nema naviku odlaska u teatar. U svakom slučaju mnogo posla je pred nama", rekao je Kreševljaković te još jednom podsjetio da Federalno ministarstvo kulture i sporta još uvijek nije objavilo odluku o raspodijeli sredstava što je umnogome otežalo organizaciju ovogodišnjeg, ali i ugrozilo organizaciju narednog festivala MESS.Rukovoditeljica umjetničkih sadržaja Festivala MESS, Selma Spahić, naglasila je da je Festival tematski bio vrlo dosljedan i da je ispoštovao JA formu pripovijedanja."Drago nam je što smo ove godine ponudili prostor marginaliziranim grupama i pojedincima da ispričaju svoje priče. Nadamo se da će u godinama koje su pred nama inkluzija postati dio kulture i nešto sasvim normalno i da mi nećemo imati potrebu posebno naglašavati tu saradnju", kazala je Spahiće te posebno istakla posjetu 14 francuskih selektora i selektorica koji su pogledali 14 predstava iz BiH i regiona.57. Izdanje Internacionalnog teatarskog festivala MESS završeno je sinoć u Mikser Houseu Sarajevo dodjelom nagrada najboljim pojedincima i kolektivima.Od 30. septembra do 8. oktobra 2017. u Sarajevu, Zenici, Konjicu i Visokom prikazano je 29 predstava iz 15 zemalja u glavnom programu, dok su u okviru MESS OFF programa u Sarajevu i Mostaru održane i izložbe plakata, promocije knjiga i fotomonografije. U fokusu ovogodišnjeg festivala bili su atipični naratori i naratorke i marginalizirane društvene grupe čiji se glas rijetko čuje u društvu.