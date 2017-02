Nagrada američkog ogranka PEN-a dodijeljena sarajevskom piscu Aleksandru Hemonu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nagradu američkog ogranka PEN-a za književno djelo u 2017. godini dobio je sarajevski romanopisac, esejist i kritičar Aleksandar Hemon za usmenu historiju o bh. izbjeglicama "How Did You Get Here?: Tales of Displacement".

"Kako u političkom, tako i u nacionalnom diskursu prema kojima je PEN centar okrenut, nastavljamo podržavati mjesto koje humanost ima u koherentnom dijalogu. Mnogi dobitnici ovogodišnjih nagrada istraživali su društvene teme koje su na vrhu naše nacionalne svijesti", stoji u saopćenju predsjednika PEN centra u Americi Andrewa Solomona.



Dodao je kako je ovogodišnja PEN nagrada dodijeljena za izvrstan književni rad i različitost pisanja njihovih kreatora.



Svečanost dodjele nagrada bit će održana 27. marta u New Yorku, a domaćin će biti komičar Aasif Mandvi.



PEN Amerika ove nagrade dodjeljuje od 1963. godine.