Na sceni BKC-a beogradski Atelje 212 sa komedijom Strujosek

Druge večeri festivala Osmijeh Sarajeva publici će se predstaviti jedno od najpoznatijih imena beogradske pozorišne scene, Atelje 212, sa satiričnom komedijom Strujosek,u režiji Aleksandra Švabića.

Ovo je priča o specijalnom terenskom radniku elektrodistibucije, čovjeku koji stupa u akciju kada treba fizički isjeći struju neplatišama i potencijalnim kriminalcima za koje se sumnja da "kradu" elektičnu energiju priključivanjem na tuđe stanice.



Fantastični Gordan Kičić u ulozi Strujoseka će vas nasmijati do suza, kao i ostatak sjajne glumačke ekipe koju čine: Branislav Trifunović, Miodrag Kristović, Marko Gvero i Milica Gojković.



Strujosek je metaforička kritika moderne civilizacije, razmažene i izgubljne u vremenu u kojem se sve dobija pritiskom na taster. Čak se iljudski odnosi i intima polako predaju kompjuterima i modernoj tehnologiji.



Nakon predstave zabava se nastavlja na Sarajevsko after party uz bend Pochko & New Primitives.