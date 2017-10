Kulturni centar "Kralj Fahd" u Sarajevu sa ogrankom u Mostaru te kursevima organiziranim u Goraždu, Tuzli, Živinicama, Srebreniku, Travniku, Bugojno, Visokom i Bihaću, proteklih je 14 godina od kada se organizira edukacija imao oko 64.000 polaznika u nastavi učenja arapskog i engleskog jezika, informatike te drugim obrazovnim programima. Kurseve arapskog jezika završila su 3.472 polaznika i polaznice.

Impozantan objekt Kulturnog centra "Kralj Fahd" sagrađen u sarajevskom naselju Mojmilo za mnoge prolaznike obzirom da je pored prostrane džamije, djeluje kao vjerska (džamijska) institucija.



U dijelu javnosti prisutne su predrasude o tzv. vehabijskom objektu, te pogrešne predodžbe o radu tog centra.



U razgovoru za Fenu direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd", doc.dr. Muhamed Alu Šejh kaže da je Kulturni centar "Kralj Fahd" spona između naroda Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine.



"Svoje usluge pruža svim kategorijama društva kroz različite i besplatne edukativne programe kao što su kursevi arapskog i engleskog jezika, informatike i kaligrafije, te druge programe koje imaju za cilj osposobiti omladinu za konkurentnost na tržištu rada", kaže direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd" u BiH.



Centar pruža i različite sportsko-rekreacijske usluge putem besplatnih termina u sportskoj sali za javne institucije i omladinske organizacije, te u teretani koja se nalazi u sklopu sale.



Osim toga, Kulturni centar organizira i zdravstvene programe koji imaju za cilj smanjenje tjelesne težine i očuvanje zdravlja.



Kursevi se realiziraju na principima interaktivne metode učenja sa naglaskom na zadatke i vježbe koje obiluju primjerima iz svakodnevnog života polaznika.



"Ove edukativne programe koji se održavaju u sjedištu Kulturnog centra u Sarajevu i njegovom ogranku u Mostaru, zatim kurseve arapskog jezika u drugim gradovima Bosne i Hercegovine kao što su Goražde, Tuzla, Živinice, Srebrenik, Travnik, Bugojno, Visoko i Bihać, do sada je završilo ukupno 63.943 polaznika", precizira Alu Šejh.



Kulturni centar također pruža podršku učenju arapskog jezika u državnim školama.



"Do sada je realizirano opremanje kabineta u osnovnim školama "Travnik" u Travniku "Zalik" u Mostaru, "Hamdija Kreševljaković" i "Edhem Mulabdić" u Sarajevu te Petoj gimnaziji u Sarajevu. Potpisani su i memorandumi saradnje s tim školama o učenju arapskog jezika, a također je, prije godinu i po potpisan sporazum o naučnoj i obrazovnoj saradnji s Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, u sklopu kojeg je Kulturni centar organizirao poseban intenzivni kurs arapskog jezika za dvije generacije studenata ovog fakulteta kako bi se pripremili za izučavanje islamskih znanosti", kaže direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd".



Da je sve veći interes za učenje arapskog jezika potvrđuju i podaci o broju polaznika u sarajevskom Kulturnom centru.



"U tekućoj nastavnoj godini, na kurseve arapskog jezika je upisano 729 polaznika, dok je u prethodnom ciklusu bilo 400 polaznika. Na kursevima informatike su upisana 323 polaznika, a na engleskom jeziku su 952 polaznika. Posljednjih godina je zabilježen porast interesovanja za upis na kurseve arapskog jezika, a motivi su različiti, poput potrebe da se razumiju vjerski sadržaji na arapskom jeziku, zatim da se osposobi za rad i djelovanje u oblastima turizma i privrede budući da je povećan broj arapskih investicija na ovom području, tako da su od osnivanja Kulturnog centra do danas kurseve arapskog jezika završila 3.472 polaznika i polaznice različite starosne dobi", precizira Alu Šejh.



Naglašava da su programi Kulturnog centra "Kralj Fahd" namijenjeni omladini kako bi se doprinijelo njihovoj poslovnoj sposobnosti i stručnosti, te sposobnosti suočavanja sa izazovima modernog doba.



U kontekstu iskrivljenih predstava o radu Kulturnog centra, sagovornik naglašava da su svi programi besplatni i dostupni svim kategorijama bh. društva bez obzira na vjersku opredijeljenost i nacionalnu pripadnost.



"Uprava nastoji očuvati standard kvalitete po kojem je Kulturni centar poznat i teži ka stalnom unaprjeđenju svih usluga", kaže na kraju razgovora za Fenu direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd" u BiH, doc.dr. Muhamed Alu Šejh.