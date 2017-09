Glavni grad BiH će od 21. do 28. septembra ponuditi svim ljubiteljima magiju baletne umjetnosti u Sarajevu, u okviru 8. Balet Festa. Za razliku od prethodnih godina, ovaj festival će biti posvećen savremenoj autorskoj koreografiji, a očekuje se dosta zanimljivih gostiju i događaja.

Edina Papo (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Balet Fest sarajevo bit će otvoren izložbom u Galeriji Novi Hram pod nazivom "Veliki format Franjo Horvat". Riječ o sačuvanim pisanim dokumentima o velikanu koji je jedan od osnivača klasičnog baleta u BiH i baleta u Narodnom pozorištu Sarajevo. Direktorica Baleta u NPS Edina Papo, kazala je kako njegove koreografije i danas žive u BiH i regiji."Bio je kolosalna ličnost kada su u pitanju kadrovi Baleta NPS. Ovo je početak i ideja za nove mlade naraštaje koji će se baviti baletom u naučnom smislu. Smatramo važnim da se priča o Franji Horvatu i zlatnom dobu Baleta NPS prikaže. To je bio čovjek velike emocije, energije, duha i veliki znalac. Prvi je snimao filmovane balete na našoj jugoslovenskoj televiziji, a njegova misao je bila da su ples i balet jednako sloboda", rekla je Papo.iz Slovenije dolazi SNG nacionalni teatar s dvije predstave i sjajnim igračima na čelu sa direktoricom Baleta Sanjom Peršin. Predstavit će se predstavom "Tango" po koreografiji velikana Hansa van Manena iz Holandije i predstavom "Kaktus" po koreografiji velikana Alexandera Ekmana iz Švedske."Ekmanje koreograf i plesač koji u svojim predstavama koristi humor što je rijetkost i predstavlja posebnu kategoriju. One su spoj i prelaz između klasičnog i savremenog baletnog izraza, a njegove koreografije su komunikacija s nama samim i publikom. Potiče vas da razmišljate", rekla je Papo dodavši kako je predstava "Kaktus" obišla cijelu Evropu.Kada je u pitanju predstava "Tango", Papo ističe da je to ples koji će publiku kupiti emocijom jer osim plesača i balerina na sceni će biti pet muzičara koji će izvoditi "Piazzolla tango". Han van Manen je koreograf, plesač i fotograf, te je dobitnik mnogih nagrada među kojima je i Nagrada časti. Zovu ga Versacijem u baletu i koreografski mandarin jer nudi kombinaciju elegancije s tragovima erotike.Na 8. Balet Festu nastupit će i Balkan Dance Project. Riječ je o međunarodnom plesnom projektu koji čine mladi ljudi iz BiH, Srbije, Slovenije i Makedonije koji su se okupili i napravili platformu za istraživanje i saradnji.Nude potpuno drugačiji pogled na balet. Predstavit će se s dvije predstave u koregrafiji Igora Kirova i Aleksandra Ilića."Tradicionalno ćemo ugostiti Beograđane - Bitef Dance Company koja će se predstaviti predstavom 'Dunjaluk' sa savremenim plesačima i balerinama", rekla je Papo.Sve predstave bit će izvedene u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 20 sati.