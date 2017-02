Na maloj sceni En Face Narodnog pozorišta Sarajevo sutra će premijerno biti izvedena predstava "Leptir" Emira Zumbula Kapetanovića. "Leptir" je priča o iluziji o slobodi čovjeka unutar vlastite kože. Oslobođena političkih pamfleta i teških tema, govori o tragediji jedne porodice i posljedicama koje može izazvati odsustvo dijaloga.

Na maloj sceni En Face Narodnog pozorišta Sarajevo sutra će premijerno biti izvedena predstava "Leptir" Emira Zumbula Kapetanovića. "Leptir" je priča o iluziji o slobodi čovjeka unutar vlastite kože. Oslobođena političkih pamfleta i teških tema, govori o tragediji jedne porodice i posljedicama koje može izazvati odsustvo dijaloga.

Emir Zumbul Kapetanović (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

"To je neko kopanje po stvarima koje možda nisu bliske glumcima, ali gluma kao velika umjetnost, veliki mediji za pričanje velikih poruka, pokaže kolika je ona zaista i koliko je ona zaista teška. Ja sam se u postavci najviše posvetio tome i dao najveću slobodu glumcu koji je centar pozorišta. Bez glumca nema ništa. Nije to bio široki zamah, konceptualni gdje ljudi vise ili lete po sceni. Pokušali smo doći do širokog zamaha unutar glumačkog emotivnog aparata da se prodre u ono što je stvarna tragedija porodice o čemu drama govori", kazao je Emir Zumbul Kapetanović.U predstavi glume Sanela Pepeljak, Aleksandar Seksan i Ermin Sijamija, a režiser ističe da je uvijek imao želju da se zajedno s njima pojavi na sceni. Ipak, kaže da mu je drago što se u ovoj predstavi našao u ulozi režisera, jer su teški zadaci prema glumcima."Ovo je priča o društvu u tranziciji, ljudima koji su žrtve te tranzicije. Ovo je priča o odsustvu komunikacije koja rezultira sukobom i na kraju mržnjom, ponekad s tragičnim posljedicama. To je ono na šta mi želimo ukazati. Već sam imao priliku raditi predstavu u domenu realizma koja govori o nekim intimnim, ljudskim osjećanjima. To je veoma teško za glumca, jer glumci nisu mašine, već ljudi od krvi i mesa i ovakvi komadi se ne mogu igrati tehnički, jer se to na maloj sceni vidi. Mora se igrati emocijom, a to utječe na naše zdravlje i mi se trošimo igrajući ove komade da bi ljudima ukazali na stvari kojima smo okruženi i da bi podstakli ljude da počnu graditi bolje međuljudske odnose. Živimo u vremenu kada se informacije ne provjeravaju, kada je lako potvoriti čovjeka. Potvorite ga onako kao da ste se napili vode, ogovarate bez razmišljanja o tome kakve će posljedice povući. Ovaj komad govori o potvaranju, mržnji koja se rodi zato što stvari nisu rečene onog trenutka kada je problem nastao", rekao je Seksan.Glumac ističe da će publika uživati u 57 zanimljivih minuta dinamične predstave u kojoj su sabijene velike količine energije i emocija te da Narodno pozorište sigurno neće napustiti ravnodušna.Inače, "Leptir" je prva premijera u Narodnom pozorištu Sarajevo u ovoj godini i četvrta premijera u umjetničkoj sezoni 2016/2017.