Sjajna glumačka ekipa originalne "Audicije" te članovi produkcijsko-organizacionog tima prijatno su iznenađeni reakcijom publike koja je, očito željna dobre zabave i kvalitetne komedije, već razgrabila karte za dvije izvedbe.

Sjajna glumačka ekipa originalne "Audicije" te članovi produkcijsko-organizacionog tima prijatno su iznenađeni reakcijom publike koja je, očito željna dobre zabave i kvalitetne komedije, već razgrabila karte za dvije izvedbe.

U dvorani Mirza Delibašić, mjestu gdje će 5. oktobra biti održana svjetska premijera projekta "Audicija 2017", najavljeno je da će "Audicija" u Sarajevu biti igrana i treću noć.



"Prije više od tri mjeseca najavili smo okupljanje ove kultne predstave i svjetske turneju koja će početi u Sarajevu. Veoma nam je drago da je premijera u Sarajevu rasprodata mjesec dana prije izvođenja. Ne znam da je nekom pošlo za rukom da proda cijelu Skenderiju toliko ranije", rekao je Adnan Mundžić.



Osim toga, rasprodata je i druga večer, a zbog velikog interesovanja "Audicija" će igrati i treću večer, 8. oktobra.



"Drago nam je da je 'Audicija' okupila toliku publiku i da ćemo imati i goste iz drugih gradova. Gosti na premijeri bit će i kompletna reprezentacija BiH", rekao je Mundžić.



Emir Hadžihafizbegović rekao je da su svi sretni i uzbuđeni zbog ponovnog igranja "Audicije", ali da ovakav interes nije očekivao.



"Nisam vjerovao da će toliko ljudi hjeti ponovo gledati 'Audiciju'. Najdragocjenija stvar je jedna heterogena i polivalentna struktura publike. Ponovo imamo studente, đake, penzionere, sportiste, od sedam do 77 godina iz svih dijelova bivše Jugoslavije. Iako igramo i u Splitu, doći će i Dino Rađa, naše kolege iz Beograda i Zagreba, naša reprezentacija...", rekao je Hadžihafizbegović dodajući kako ljudi imaju potrebu biti u ambijentu u kojem su se osjećali lijepo.



Napomenuo je kako je menadžer Raka Đokić veoma bitan za uspjeh "Audicije" jer je zaslužan za genezu njenog uspjeha.



"Ljudi misle da je gluma 'haj glumac reci nesto smiješno', ali ovo je veoma naporan posao. Nadam se da će feedback pokazati da je imalo smisla ovo napraviti", rekao je bh. glumac.



Admir Glamočak je naglasio kako je u kontaktu s ljudima u svakodnevnim situacijama te da mu je upravo komunikacija s njima dala nadu da ponovo vjeruje kako igranje "Audicije" ima smisla.



"Mislim da će mi nakon igranja u Sarajevu pasti kamen sa srca jer je najteže igrati pred ovom publikom. Sarajevo je veoma čudan grad koji ima zahtjevnu publiku koja teško podržava ono što je domaće", rekao je Glamočak.



Da su vrhunski glumci iz "Audicije" smješniji što su stariji, poručio je Jasmin Geljo ističući kako vjeruje u ovu predstavu.



"Ovi moji prijatelji su, iako ozbiljno izgledaju, veći luđaci nego što su ikad bili", dodao je Geljo.



Željko Ninčić je ispričao kako nije iznenađen zbog tri igranja predstave u Skenderiji.



"To ime je uvijek bilo toliko jako, pogotovo u ovom sastavu u kojem smo se okupili. Nisam iznenađen. Ovo je prilika da se ljudi prisjete lijepih dana. Bit će izmijenjeni dijelovi koji su u duhu vremena i koji su zastarjeli i to će biti atrakcija više", pojasnio je ovaj Nevesinjac.



Na današnjoj konferenciji za medije je naglašeno kako produkcija za "Audiciju" dolazi iz Hrvatske, a organizatori obećavaju i u produkcijskom i glumačkom smislu neviđenu "Audiciju". U dvorani će biti postavljeno više od 100 kvadrata led ekrana, tako da svi posjetioci imaju jednak doživljaj gledanja.



"Mislim da je tajna u razbijanju nekih tabua i u kvalitetnim glumcima koji su to radili. Nekako mi se čini da je to neko okupljanje dobre energije i podaci kako dolaze ljudi iz svih dijelova bivše Jugoslavije nisu neka nostalgična priča već ljudi tim dolaskom žele biti dio vraćanja sistemu vrijednosti koji je ovdje totalno urušen", rekao je Hadžihafizbegović dodajući kako se Sarajevo resetira u kulturološkom smislu.