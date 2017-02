Kvartet harmonika Srednje muzičke škole Sarajevo i Hana Smajić, učenica četvrtog razreda Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" upriličili su danas mini koncert kojim su najavili otvaranje ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala "Sarajevska zima" pod motom "Svileni put umjetnosti".

Kvartet harmonika Srednje muzičke škole Sarajevo i Hana Smajić, učenica četvrtog razreda Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" upriličili su danas mini koncert kojim su najavili otvaranje ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala "Sarajevska zima" pod motom "Svileni put umjetnosti".

Oni će 7. februara u sarajevskoj Vijećnici, uz najtalentiranije učenike svih muzičkih škola u Kantonu Sarajevo, biti učesnici koncerta nazvanog "Talenti Bosne i Hercegovine na Svilenom putu umjetnosti" kada će posjetitelji imati priliku uživati u izvedbi 17 kompozicija na različitim instrumentima i u različitim stilovima.



Ovaj koncert danas su najavili direktorica Srednje muzičke škole Melita Čičić i direktor Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Mustafa Mujbegović ističući da je taj događaj zapravo pravi prikaz uspješne saradnje muzičkih škola koje žele pružiti kontinuitet muzičkom obrazovanju mladih bh. talenata.



Uz naglašavanje važnosti muzičkog obrazovanja u BiH, čiji učenici redovno osvajaju prestižne nagrade na međunarodnim takmičenjima, pozvali su građane da prisustvuju ovom događaju te potvrde da je Sarajevo grad kulture.



Direktor Festivala "Sarajevska zima" Ibrahim Spahić istaknuo je danas da će tim koncertom početi četverodnevno otvaranje Festivala koji će ove godine trajati do 21. marta, a posjetiteljima će ponuditi mnoštvo kulturnih događaja uz učešće umjetnika iz cijelog svijeta.



Ceremonija svečanog otvaranja bit će upriličena u večernjim satima u Narodnom pozorištu kada će prvo biti otvorena izložba "Različitost, kreativnost i zajednica", a potom će uslijediti obraćanje ambasadora Indije u BiH Rahula Chhabra, pokrovitelja Festivala. Nakon toga uslijedit će i performans indijskog plesa "The Dance of Weaves - Silk in India".



Tokom festivala, kazao je Spahić, ponovo će biti ukazano na potrebu kandidiranja Sarajeva kao kulturne prijestolnice Evrope, a potom i izgradnje koncertne dvorane na Marijin-Dvoru koja bi bila kuća za sve muzičare ne samo iz BiH nego i regije, a projekt za njegovu izgradnju spreman je već 16 godina.



Na sve to važno je ukazati, smatra Spahić, jer bez kulture koja je supstanca Sarajeva "mi ćemo i dalje biti s gajtanima oko vrata".