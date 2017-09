Kolege o Nadi Đurevskoj: Bila je najbolja glumica koju smo ikada imali

Foto: Arhiv/Klix.ba

Odlaskom legendarne Nade Đurevske bosanskohercegovačka umjetnost i glumište pretrpjeli su veliki, nenadoknadiv gubitak. Njen neprikosnoveni talent i uloge koje je igrala s lakoćom nedostajat će svima onima koji su je nebrojeno puta gledali na pozorišnoj sceni ili na filmskom platnu. Njen odlazak je ostavio i veliku prazninu u srcima kolega koji su uživali raditi s njom.

Odlaskom legendarne Nade Đurevske bosanskohercegovačka umjetnost i glumište pretrpjeli su veliki, nenadoknadiv gubitak. Njen neprikosnoveni talent i uloge koje je igrala s lakoćom nedostajat će svima onima koji su je nebrojeno puta gledali na pozorišnoj sceni ili na filmskom platnu. Njen odlazak je ostavio i veliku prazninu u srcima kolega koji su uživali raditi s njom.

Glumac Aleksandar Seksan koji je s Đurevskom sarađivao na nekoliko predstava, ali i glumio njenog sina u filmu "Nebo iznad krajolika", kaže da o njoj najbolje govore život kakav je živjela i ono što je ostavila iza sebe.



"Na prvoj godini studija mi je bila profesorica govora, a onda sam imao čast i sreću da igram s njom u dosta predstava i jednom domaćem filmu. Bila je divna u svakom pogledu. Koliko god se čovjek priprema na ovaj trenutak uvijek bude iznenađen. Za takve ljude je uvijek prerano da odu. Ona je definitivno, neću biti neskroman, bila najbolja glumica koju smo ikada imali. Furiozni talent, žena kojoj ste mogli dati da odigra sve i ona to odigra s takvom lakoćom da nemate pojma kako. Užasno će nam faliti i mislim da se mi u Narodnom pozorištu Sarajevo nismo dovoljno lijepo oprostili od nje. Takvim veličinama treba odati počast, ali to uvijek shvatimo kad ljudi odu i kad ih više nema, onda pokušavamo epitetima i lijepim riječima da nadomjestimo ono što smo trebali raditi dok su bili živi. Ja sam za to da ljudima govorimo kako su dobri i talentovani dok s živi, da znaju da okolina to cijeni", kazao je Seksan za Klix.ba.



Glumica Jasna Diklić kaže da je otišla jedinstvena glumica i da će proći generacije, ali se nova Nada neće roditi.



"Ja sam zaista toliko potresena da vrlo teško govorim. Zaista je nenadoknadiv taj gubitak. Ona je glumica s kojom sam puno radila. Ono što je sigurno ostalo i u mojoj i njenoj profesionalnoj karijeri je izuzetan rad na predstavi Sarah Bernhardt . To je za mene jedna od najboljih predstava i najljepših iskustava. Bila je sjajan partner, sjajna glumica. Bila je rođena za taj posao. Žalosna sam što odlaze tako sjajni glumci, moji partneri, moje generacije, vrlo je tužno", rekla nam je Diklić.



Iako godinama nisu bili u kontaktu i dugo nisu imali priliku da sarađuju, vijest o Nadinoj smrti potresla je i glumca Boru Stjepanovića.



"Sarađivali smo u nekoliko TV drama, ona je važila, što je i objektivno, za jednu od najboljih glumica tog vremena, ako ne i najbolju. Sarađivao sami i s njenim mužem Mirom Avramom. Ona je u odnosu na mene jako mlada, žao mi je. Bila je lakoća s njom sarađivati, uvijek je bila vedra i vesela. Dok smo se upoznavali provodili smo dosta vremena sjedeći u kafani Internacional u Sarajevu. Pili smo kafe i pričali o raznim temama, družili se. Kasnije sam ja malo igrao u pozorištu, nismo imali zajedničke projekte na televiziji i nakon smrti njenog supruga smo izgubili kontakt. Žao mi je, veliko je iznenađenje, nisam znao ni da boluje i to je bila jedna od njenih veličina, svoje probleme je držala za sebe, nije nas htjela rastužiti", kazao nam je Stjepanović.