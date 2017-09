Kiša koja pada posljednjih dana i koja se intenzivirala tokom ponedjeljka napravila je značajnu štetu na objektu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Voda je prodrla u skoro svaku prostoriju objekta osim Male scene, a ako se nešto značajnije ne promijeni održavanje naredne teaterske sezone u ovoj mostarskoj kulturnoj instituciji biti će dovedeno u pitanje.



U vrijeme dok su našoj ekipi ljubazni uposlenici HNK Mostar pokazivali poplavljene prostorije kiša je i dalje padala, a postavljene kante su na svakom koraku skupljale kapljice.



Nije to prvi put da se ovako nešto dešava, ali nikad nije bilo ovakvog inteziteta, pričao nam je zamjenik direktora HNK Mostar, Josip Blažević. Sreća je da voda još nije doprla do Male scene, na kojoj se izvode prdestave, ali ako se ovako nastavi ni to nije isključeno.



"Zbog nedovršenog krova, u proteklom razdoblju od petnaestak godina imali smo česta prokišnjavanja, što rezultira značajnom štetom na odjeći ili rekvizitima koje koristimo. ​Stanje je iz godine u godinu sve teže​​ te je daljnji rad​ naše institucije​ doveden u pitanje.​ Vidno je oštećen strop ispred ulaza na scenu te u​ tehničk​oj​ prostoriji​ i prostorij​i​ za rekvizite.​ Sva sreća što voda značajno nije prodrla u prostoriju u kojoj se nalaze električni razvodni ormari, premda je i tu stanje vrlo ozbiljno te strepimo hoće li se to dogoditi", kazao je za Klix.ba, Josip Blažević, zamjenik direktora Hrvatskog narodnog kazališta Mostar.



U HNK-a su nam kazali da oni ne izlaze sa cifrom koja je potrebna za završetak cijelog objekta te da ona nije ta s kojom mediji spekuliraju. Nadaju se pomoći institucija oko saniranja stanja na svom objektu te obezbjeđivanju uslova za nesmetano održavanje teaterske sezone.