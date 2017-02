Kamerni tetatar 55: Predstava "Teferič" vodi vas u svijet parodijskog teatra Aleša Kurta

Predstava "Teferič" koja je rađena po tekstu pisca Derviša Sušića, a čiju režiju potpisuje Aleš Kurt, bit će izvedena večeras na sceni Kamernog teatra 55 s početkom u 20 sati.

Predstava "Teferič" je komedija koja se vrlo vješto, i bez dlake na jeziku, razračunava sa vlašću. Na svim nivoima. Nije važno to što je vremenski smještena u doba turske vladavine na ovim prostorima. Još manje je važno što su glavni likovi seljani nekog malog i beznačajnog sela.Ono što ovaj tekst čini bezvremenim je upravo to što on savršeno rezonira sa današnjim vremenom, sa današnjom vlašću i njenim (ne)odnosom spram svojih podanika, sa ulizivačkom sviješću potkazivača i sitnih vlastodržaca, mitom, korupcijom i nesvakidašnjim nepotizmom koji, neuništiv i vremenom nenačet, ostaje isti sad, kao i prije nekoliko stoljeća."Teferič" je satira o vlasti i kandžiji. Jedno selo u zabiti je na meti svakojakih haramija, oslobodilaca, kadija i juzbaša. Selo je metafora za Bosnu, onakvu kakvu je svako u sebi može raspoznati (ako baš mora). Ovo je priča o strahu. Strahu od vlasti, ali i o dubokom strahu od bilo kakve promjene.Premijerno je izvedena 7. marta 2015. godine, povodom obilježavanja dana osnivanja Teatra i devedeset godina od rođenja Derviša Sušića.