Probe za mjuzikl "Flashdance" čija premijera je najavljena za prvu sedmicu novembra u punom su jeku. Ekipa se sastaje nekoliko puta sedmično kako bi uvježbali zahtjevnu koreografiju koja se sastoji od glume, pjevanja i plesa, a o produkciji i tehničkim stvarima razgovarali smo s direktoricom Instituta za muziku, teatar i multimediju (iMTM) u čijoj produkciji se radi mjuzikl Almom Ferović-Fazlić i Aleksandrom Korizmom, specijalnom gošćom zaduženom za tehničku produkciju.

