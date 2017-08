Izložba islamske kaligrafije Mirsada Smajovića u Morića hanu

Izložba istaknutog kaligrafa iz Sarajeva Mirsada Smajovića Mirze otvorena je u prostoru Morića hana u Sarajevu. Riječ je o izložbi koju Smajovć održava tradicionalno, već deset godina.

Smajović je izrazio nadu da će ljubitelji umjetnosti, kao i turisti koji obilaze stario dio grada posjetiti njegovu izložbu koja će biti otvorena do sredine septembra.Nakon toga će Smajović započeti pripremu za samostalnu izložbu u Leipzigu u Njemačkoj koja će trajati do novembra ove godine.Mirsad Smajović Mirza rođen je u Sarajevu gdje je završio Prvu gimnaziju. U periodu od 1986. do 2000. godine bio je rock muzičar i gitarista. U periodu od 1974. do 1978. godine izučava kaligrafiju i Kur'an-i Kerim pismo pod nadzorom prof. Ešrefa Kovačevića i hfz. Kadrije Jakupija. Profesionalno se počinje baviti kaligrafijom 1998. godine. Kanton Sarajevo ga je 2009. godine proglasio istaknutim samostalnim umjetnikom.Islamsko-arapska kaligrafija je spoj njegove duhovnosti, talenta i želje da učini nešto od svog bitisanja na ovom svijetu.