U sklopu "Balkan foto festivala" na platou ispred Katedrale u Sarajevu otvorena je izložba fotografija "Pravda za svako dijete" čiji su autori štićenici institucija za smještaj maloljetnika u sukobu sa zakonom u Tuzli i Banjoj Luci, a izložba će se moći pogledati do 4. februara.

Fotografije su rezultat radionica u sklopu UNICEF-ovog projekta "Pravda za svako dijete" kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)."Cilj radionica bio je da se tim mladim ljudima da prilika da se izraze, da nam pokažu svoje svjetove i svoje realnosti. S druge strane, cilj je bio i da se izgrade njihove vještine, da im se daju nada, perspektiva i alternativa za eventualna rizična ponašanja. Kada posmatramo te mlade ljude, često se stvara negativna slika, stoga su ove radionice i izložba pružili priliku da stavimo naglasak na njihov potencijal, doprinos koji mogu dati društvu, sve njihove vrijednosti, vrline i pozitivne stvari koje mogu učiniti ukoliko dobiju priliku za to", kazala je na otvaranju izložbe Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a za BiH."Izložba je dio šireg programa 'Pravda za svako dijete' koji se bavi osiguravanjem pristupa pravdi za djecu u BiH što znači tretiranje svih načina na koji djeca mogu doći u dodir sa pravnim sistemom, bilo da se radi o njihovom statusu oštećenih strana, svjedoka, navodnih počinitelja ili u predmetima koji se odnose na njihovo zbrinjavanje, starateljstvo ili zaštitu. To znači da moraju postojati utvrđene procedure, koje osiguravaju da pravda za djecu bude ostvarena na pravičan i efikasan način osjetljiv na potrebe djece", dodala je Geeta Narayan.Radionice za djecu i starije maloljetnike u institucijama u Banja Luci i Tuzli je od juna do septembra 2016. godine provelo Udruženje “Urban”. Izložbu je otvorio fotograf Željko Budimir Keko koji je skupa s fotografima Harisom Čalkićem, Dejanom Đurićem i Amerom Kapetanovićem učestvovao na radionicama."Rad na radionici bio je fantastičan, dali smo im aparate u ruke, oni su počeli da fotografišu i da nam svaki dan daju nove fotografije sa novim idejama i s puno volje. Željeli su da pokažu da vrijede i da mogu, i na kraju su zaista to i pokazali. Njima samo treba pružiti šansu, da osjete da su dio društva što stvarno i jesu. Ideja i poenta čitave priče je bila da se iskažu kroz fotografiju, da vide da sutra i oni mogu dobiti priliku kroz fotografiju i da mogu biti fotografi poput mene, Harisa, Dejana ili Amera", kazao je Željko Budimir Keko.Rukovodilac odjeljenja Vaspitno-popravnog doma u Banjoj Luci Zoran Benak kaže kako je vrlo zadovoljan radionicama i izložbom koja, kaže, mnogo znači svima koji su učestvovali."Ogromno zadovoljstvo, kako za nas u institucijama, tako i za štićenike koji su dobili priliku da rade na radionicama i na koncu svoje radove izlože i prikažu javnosti. Iskazali su veliku želju, uložili rad, i siguran sam da će sve ovo imati jako puno pozitivnih efekata kod štićenika", kaže Zoran Benak dodajući kako se nada daće i ubuduće biti sličnih radionica, s obzirom da su se ove pokazale vrlo uspješnim i korisnim.Direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer kaže kako je oduševljena viđenim na izložbi."Kroz projekat 'Pravda za svako dijete' želimo, između ostaloga, i ohrabriti integraciju djece u konfliktu sa zakonom u njihove porodice i u njihovo društvo. Ova djeca imaju prava, i imaju potencijal da postanu vrijedni članovi društva. Stvari poput ove izložbe svakako mogu u tome pomoći, ovdje imamo sjajne fotografije i vidimo potencijal koji ova djeca imaju, imamo uvid u njihov svijet. Izložba je na prometnom mjestu, mnogo ljudi će vidjeti ove fotografije i možda će ih navesti da počnu razmišljati o budućnosti ove djece i potrebi da ih društvo uključi", kaže Barbara Dätwyler Scheuer, objavio je portal ZaSvakoDijete.ba