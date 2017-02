"Hotel Plaza" ovog petka u Narodnom pozorištu Mostar

U petak, 24. 2. u 20 sati na velikoj sceni u Narodnom pozorištu Mostar bit će izvedena nagrađivana komedija “Hotel Plaza” američkog dramatičara Neila Simona u režiji Admira Glamočaka i produkciji Narodnog pozorišta Mostar.

Razmišljate o starosti? Malo biste se pomladili i uljepšali? O ljubavi? Volite li pravog/pravu ili je prava ljubav ostala u prošlosti? Jeste li sretni? A da se na sve to nasmijete i zabavite? Sve to možete kroz predstavu “Hotel Plaza” i odličnu glumu gostujućih glumaca Jasne Žalice i Admira Glamočaka te članova ansambla Narodnog pozorišta Mostar. U predstavi igraju: Jasna Žalica, Admir Glamočak, Emir Spahić, Maja Zećo, Amela Kreso, Emir Sejfić, Ajla Hamzić i Saša Oručević. Sjajnu kostimografiju i scenografiju potpisuje Amra Zulfikarpašić.



Radnja predstave događa se u Hotelu Plaza u New Yorku, i u osnovi ispituje međuljudske odnose na komičan način. Podsjeća na ljubav, snove, prolaznost vremena.



Predstava je premijerno izvedena prošle godine i već je nagrađivana na teatarskim festivalima: glumica Jasna Žalica je za ulogu Karen Nash u predstavi “Hotel Plaza” osvojila glumačku nagradu na 35. Pozorišnim igrama BiH u Jajcu, a Maja Zećo je za ulogu Muriel Tate u ovoj predstavi osvojila nagradu za najbolju glumicu na 13. Međunarodnom festvalu komedije “Mostarska liska”.



Cijena ulaznice za “Hotel Plazu” je 7 KM, odnosno 3,50 KM s popustom za učenike, studente i penzionere.