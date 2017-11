Svjesna situacije na kulturnoj sceni, beogradska glumica Mina Manojlović-Vodušek je, nakon što je diplomirala, željela napraviti nešto svoje i na taj način se predstaviti i istaći. Odlučila je da to bude "Ana Frank", monodrama koju je u beogradsko pozorište Carte Blanche postavila nakon sedam godina, a s kojom sutra gostuje u Kamernom teatru 55.

