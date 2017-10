Nakon ovacija, salve smijeha i višeminutnog aplauza kojim je publika ispratila glumce kultne predstave "Audicija" u prepunoj dvorani Mirza Delibašić, zvijezde večeri nastavile su druženje na koktel zabavi u Coloseum klubu.

Nakon ovacija, salve smijeha i višeminutnog aplauza kojim je publika ispratila glumce kultne predstave "Audicija" u prepunoj dvorani Mirza Delibašić, zvijezde večeri nastavile su druženje na koktel zabavi u Coloseum klubu.

U ugodnom ambijentu i opuštenoj atmosferi nisu krili sreću ni oduševljenje reakcijama publike koja im je, saglasni su, najveća nagrada.



"Oduševljen sam i nadam se da smo opravdali očekivanja. S obzirom na to da je prošlo toliko godina, ovo je fascinantno. Nadam se da će ovo biti jedan novi početak", rekao je Željko Ninčić.



Da je oduševljena, vesela, emotivna i zadovoljna publika bila njihov cilj rekao nam je i Jasmin Geljo, ističući kako reakcija publike govori sve.



"Izašli smo s velikom tremom koju ranije nismo imali, jer smo bili mlađi. Sada smo stariji, osjećamo više odgovornosti i bojali smo se kako će sve to izgledati. Ipak smo jednu pozorišnu predstavu izvadili iz pozorišta i igrali pred 5.000 ljudi. Bojali smo se reakcija, ali publika je reagovala dobro na sve fazone i baš smo zadovoljni", rekao je Mladen Nelević.



Njegov kolega Admir Glamočak rekao nam je kako je imao ogromnu tremu koja će sigurno biti manja tokom narednih igranja jer, kako kaže, pred sarajevskom publikom imaju ogromnu odgovornost.



"To je, prije svega, neki profesionalni odnos prema poslu od kojeg živimo i koji se trudimo raditi najbolje što znamo. Bitno je reći da je publika bila fenomenalna, slala je pozitivne vibracije i nadam se da smo im upola vratili. Večeras se osjetilo zajedništvo, vidjelo se da ljudi vole tu predstavu i da nisu zaboravili te likove", rekao je Senad Bašić.



Sarajevska publika fascinirala je i Emira Hadžihafizbegovića koji je istakao kako je publika, pozdravljanjem svakog glumca prije njegovog obraćanja i verbalnog dijela, pokazala koliko im je bitno ponovno igranje ove predstave.



"Embargo na uspomene ne postoji. Ljudi imaju pravo da se sjećaju vremena kad je postojao sistem vrijednosti i ono što mogu reći je da sam imao tremu, ali samo netalentirani glumci nemaju tremu. Dino Rađa i moji prijatelji su tu, došli su ljudi sa različitih strana i to je ono što je dragocjeno", rekao je Hadžihafizbegović.



Dino Rađa došao je gledati "Audiciju" u Sarajevu, iako je planirano igranje i u njegovom rodnom Splitu.



"To je bezvremenski klasik koji je uvijek dobar. Dovoljno govori činjenica da vam vrijeme prođe u sekundi. Predstava će biti odigrana u Splitu, ali te sedmice sam u Americi, a i volim doći u Sarajevo. Volim neka mjesta u Sarajevu koja su mi nezaobilazna, volim svoje prijatelje kojih ovdje imam mnogo", rekao je Rađa.



Druženje s kolegama, prijateljima iz Sarajeva i regije uz muziku, piće i dobru zabavu trajalo je do ranih jutarnjih sati.