Film "Scream for me Sarajevo" pobjednik dokuMfesta 2017

Film ''Scream for me Sarajevo'' autora Tarika Hodžića pobjednik je Drugog međunarodnog festivala muzičkog i dokumentarnog filma "dokuMfest", koji je završen u Zenici.

Žiri ovogodišnjeg dokuMfesta Aldin Šehić, Haris Abdagić i Tamara Jakšić proglasio je ''Scream for me Sarajevo'' najboljim filmom.



"Izvrsna režija, dizajn zvuka i topla priča koja, iako smještena usred užasa rata u Sarajevu pod opsadom, kao poruku ima optimizam i vjeru u ljude učinili su ovaj film ne samo najboljim ostvarenjem zeničkog festivala već i prvim bh. adutom dokumentarnog žanra koji bi mogao ostvariti veliki uspjeh u svijetu", navodi se u odluci stručnog žirija.



Festival je ponudio zanimljiv izbor recentne regionalne produkcije muzičkih i dokumentarnih filmova, a simbolično je otvoren filmom ''Maske'' autorice Brankice Drašković, pobjednice prošlogodišnjeg izdanja festivala.



Na festivalu su predstavljeni ''Kontakt'' autora Mihajla Obrenova (Srbija), ''Najvažniji dečko na svetu'' Tee Lukač (Srbija), ''Charlatan Magnifique'' Maje Pavlin (Slovenija), ''Folk rock story'' grupe Ogenj (Hrvatska), ''Arhiv emocija, priča o grupi Lutajuća srca'' Vladimira Ristića (Srbija), ''Buldožer: Pljuni istini u oči'' Varje Močnik (Slovenija), ''Manutua mi'' grupe Manitu (Crna Gora), ''Rock je kamp: Songs That Matter'' u produkciji Mostarske rok škole, '' OK Fest 2017. official aftermovie", izvan konkurencije, te pobjednik festivala film ''Scream for me Sarajevo'' autora Tarika Hodžića, kojim je festival zaključen.



U okviru festivala izveden je i prateći muzički program, koncert koprivničke folk-punk grupe 'Ogenj', nakon projekcije njihovog dokumentarca. Za publiku bilo je to veliko otkrovenje, upoznali su na sceni i na djelu sastav koji upravo postaje jedna od senzacija na hrvatskoj rock sceni.



"Na neki način bio je to simbolični trenutak za glavno opredjeljenje dokuMfesta – da traga za novim kreativcima regionalne muzičko-filmske scene", rekao je jedan od organizatora Festivala Josip Dujmović.