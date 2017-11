Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine sutra će prirediti otvaranje dvije izložbe radova umjetnika Franje Likara i fotografa Milomira Kovačevića Strašnog, i to na dvije različite lokacije u Sarajevu u Umjetničkoj galeriji BiH i Galeriji Općine Novi Grad.

Milomir Kovačević Strašni

Franjo Likar ostaje otvoren za istraživanja i neprekidno stvara te će na ovoj izložbi biti predstavljena njegova najnovija djela. Školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu 1951. godine. Dobitnik je nekoliko republičkih, gradskih i strukovnih nagrada za svoj rad. Od 2008. godine član je Akademije nauka i umjetnosti BiH. Živi i radi u Klagenfurtu, Brelima i Sarajevu.Njegovu izložbu posjetioci će moći pogledati do 9. decembra.Izložba fotografija "Sarajevo" Milomira Kovačevića Strašnog je pogled na Sarajevo pogođeno ratom, ali i dalje urbano, u kojem vizuelna kultura i pisana riječ ni tada nisu zamrle. Fotografije Kovačevića nisu samo reporterske već su sasvim drugačije od fotografija stranih ratnih fotografa. One su bogate značenjima i mogućim tumačenjima, pune simbola, duboke i poetične, pripadaju svom svijetu koji u ratnom haosu niko nije mogao uništiti.Izložba ostaje otvorena do 15. novembra, a ulaz na izložbu je besplatan, saopćeno je iz Umjetničke galerije BiH.Osim ove dvije izložbe, u Umjetničkoj galeriji postavljena je i izložba "Đoko Mazalić, 1888-1975" te stalna postavka "Oprostorena intima".