Duraković: Komedija 'Savršen kroj' primjer savršeno 'skrojenog' teksta

Komedija "Savršen kroj" Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) u koprodukciji s Udruženjem građana "Scena", koja će premijernu izvedbu zabilježiti 8. februara u Sarajevu, komad je razotkrivanja i prepoznavanja, a prije svega govori o muškim slabostima.

Kroz slučajni susret dvojice, po svemu naizgled različitih muškaraca, drama tretira pitanja morala, stanja u društvu, sistema vrijednosti, odnosa muškarca prema ženi. Razotkrivaju se slabosti i strahovi protagonista.



Predstava "Savršeni kroj" nastala je po tekstu darovitnog srpskog pisca i dramaturga Vladimira Đurđevića (Balada o Pišonji i Žugi, Ne igraj na Engleze, Tri klase i gospođa Nušić, Bajka o pozorištu) i u režiji filmskog reditelja i dramskog pisca Jasmina Durakovića.



Uloge u ovome komadu ostvarili su Admir Glamočak (Svetislav Šnajder) i Sead Pandur (Marko Milun), dok ostatak autorske ekipe čine Osman Arslanagić (scenograf) i Lena Stevanović (kostim).



Reditelj Jasmin Duraković kazao je na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu da je "Savršen kroj" zapravo primjer "savršeno skrojenog teksta" koji je žanrovski komedija, ali s elementima ruske drame.



- Nakon što me je Đurđević odveo da gledam ovu predstavu u Beogradu, odmah mi se učinilo da je to nešto što je jako dobro napisano i da ne bi bilo loše to postaviti i u Sarajevu - rekao je Duraković.



To je, pojasnio je, ona vrsta režije kada se radi s glumcima kroz dugi proces i s dugotrajnim probama te da je to "režija koja se ne vidi", dodajući da je zaista uživao raditi na ovom komadu.



Član glumačkog ansambla SARTR-a Sead Pandur, koji u predstavi igra novokomponovanog tajkuna Marka, istakao je da se radi o "pitkom tekstu koji je lijepo igrati".



Posebno zadovoljstvo, kaže, bilo mu je što je, 15 godina nakon završetka Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, imao priliku raditi sa svojim profesorom Admirom Glamočakom.



- To je posebno iskustvo i volio bih kao glumac imati ovakve procese u životu - kazao je Pandur.



Dodao je i da će publika naći zadovoljstvo u gledanju ove komedije te da će privući mnoge ljude koji će se sigurno prepoznati u "Savršenom kroju".



Poznati glumac, reditelj i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Admir Glamočak, koji igra lik krojača na ivici egzistencije Svetislava Šnajdera, kazao je da ljudi u BiH na sve tužne stvari koje se dešavaju reagiraju smijehom.



- Mi smo se nekako naučili braniti smijehom, jer je to jedino oružje koje imamo, a koje drugog ne boli. Ni Sead ni ja se nismo trudili da budemo duhoviti i da smišljamo gegove ili bilo koje akcije koje bi podilazile publici. Igramo situaciju koja je vrlo životna, međutim, publika to prima na potpuno drugačiji način jer se prepoznaje u takvim situacijama, pa se brani smijehom - rekao je.



Predstava "Savršen kroj", zaključio je Glamočak, jeste dokaz da se i uz tužni dramski tekst može imati niz komičnih momenata.



Nakon premijernog igranja uslijedit će reprize 9., 10. i 11. februara, a predstava će biti odigrana i 16. februara u sklopu Festivala "Sarajevska zima 2017".