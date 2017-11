"Đurologija" i hit monodrama "Ćiro" Tarika Filipovića u sarajevskom Domu mladih

Branko Đurić Đuro sa svojom već kultnom predstavom "Đurologija" 21. novembra ponovo gostuje u sarajevskom Domu mladih, a već 12. decembra publika ima priliku pogledati monodramu "Ćiro" Tarika Filipovića.

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Najgledanija predstava u regionu "Đurologija" nastavlja obarati sve rekorde gledanosti, a iako je ovu hit predstavu u godinu dana pogledalo preko 80 hiljada ljudi, zanimanje za Đurin jedinstven i originalan humor ne prestaje.Svojevrsni (anti)stand up show "Đurologija", kako ga i sam Đuro voli nazivati, zapravo je zbirka njegovih intimnih razmišljanja i pogleda na život koje prepričava na iskren i urnebasan način, držeći publiku u devedesetominutnom oduševljenju i gotovo neprekidnom smijehu.Svi koji do sada još nisu uspjeli pogledati ovu kultnu predstavu, a i "ponavljači" koji uvijek rado dođu ponovno uživati uz Đurine skečeve, harizmatični Sarajlija poziva na novu dozu smijeha na predstojećoj "Đurologiji" u Sarajevu.Monodrama "Ćiro" jednog od najpoznatijih i najboljih glumaca sa ovih prostora Tarika Filipovića izaziva ogroman interes u cijelom regionu, a dobila je visoke ocjene od kritike i publike za maestralnu glumu i kvalitetan, duhovit tekst.Ličnost zanimljivog Miroslava Ćire Blaževića inspirirala je Tarika Filipovića i dramaturga Antonia Gabelića da napišu tekst o njegovom životu. Dugogodišnje Tarikovo i Ćirino prijateljstvo te sati i dani provedeni u svojevrsnoj ispovjedaonici o njegovom životu srž su ove zanimljive predstave koja na jedan specifičan način i Tarikovo imitiranje Ćire dovodi publiku do smijeha ali i suza. Ćirine se rečenice citiraju, njegovo prepoznatljivo "sine moj" dalo mu je neizbrisiv lični pečat, kao i njegova neposrednost, ali i ekscentričnost. U ovoj sjajnoj monodrami, Tarik Filipović, inače strastveni nogometni navijač, progovara o tome što je Ćiro Blažević predstavljao za njega lično kroz period odrastanja i sazrijevanja."Ćiro" je prvi Tarikov samostalni projekt kojeg zajedno s njim autorski potpisuje dramaturg Antonio Gabelić, a producira Tomislav Kašljević. Tarik, rođeni Zeničanin, sa svojim je predstavama Spektakluk i Magic Act Show u kojima je sudjelovao kao autor i izvođač, obarao je rekorde popularnosti i gledanosti tih predstava.Ulaznice za "Đurologiju" i "Ćiru" koštaju 20 KM, a u prodaji su u sistemu kupikartu.ba , plato Skenderija i blagajna BKC-a.