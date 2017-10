Jedan od najpoznatijih beogradskih i najuspješnijih balkanskih dizajnera Slavimir Stojanović predstavio je svoje radove na retrospektivnoj izložbi "Komplikuj jednostavno" u Mikser Houseu Sarajevo gdje posjetioci do 30. oktobra imaju priliku pogledati njegove nagrađivane projekte koji su nastali u proteklih trideset godina.

