Dino Dvornik dobio skulpturu u Tematskom parku rock'n'rolla u Zagrebu

Jedna od najvećih hrvatskih muzičkih zvijezda i pionir hrvatskog funka dobio je svoju skulpturu u Tematskom parku rock'n'rolla u Hatzovoj ulici u Zagrebu. U njegovu čast održan je i veliki party "Udri jače, manijače".

Jedna od najvećih hrvatskih muzičkih zvijezda i pionir hrvatskog funka dobio je svoju skulpturu u Tematskom parku rock'n'rolla u Hatzovoj ulici u Zagrebu. U njegovu čast održan je i veliki party "Udri jače, manijače".

Foto: Hanza media

Riječ je o prvoj skulpturi hrvatskog muzičara u ovom tematskom parku koja se našla uz rame skulpturama svjetskih velikana - Johnu Lennonu, Nicku Caveu, Ramonesima, Joeu Strummeru, Jimmyju Hendrixu, Iggyju Popu, Davidu Bowieju, Jacku Whiteu, Amy Winehouse te uz instalacije Bands Of The Decade i Queens of R'N'R, piše Jutarnji.hr.Zagrebački akademski kipar Tomislav Heršak napravio je spomenik nešto veći od prirodne veličine "u sjedećem položaju u fotelji, u jednoj pozi kao da će ustati, sa šeširom". Skulptura je u potpunosti crvene boje, inspirirana Dininim izgledom u spotu za hit "Hipnotiziran", za koji je dobio i nagradu Porin u kategoriji najbolji videobroj i Zlatnu kooglu za pjesmu godine.Na samom početku karijere Dino Dvornik je imao svoju viziju muzike te je bio ustrajan u stvaranju i objavljivanju novih materijala.