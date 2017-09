Danas je rođendan Agathe Christie, žene koja je proslavila krimiće i oborila Guinnissov rekord

Najpopuralniji pisac detektivskih romana Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine, a za svoja djela u žanru koji mnogi ne smatraju "pravom literaturom" dobila je Orden Britanskog kraljevstva.

Najpopuralniji pisac detektivskih romana Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine, a za svoja djela u žanru koji mnogi ne smatraju "pravom literaturom" dobila je Orden Britanskog kraljevstva.

Rođena je skromnoj porodici u vremenu kada su žene teško uspijevale da se školuju i obrazuju.



Ipak, Agatha je imala dobro kućno obrazovanje, za koje se pobrinula njena majka. Osim čitanja, pisanja i aritmetike, majka ju je učila da svira klavir i mandolinu.



U djetinjstvu je pisala poeziju i kratke priče, a nakon odmora u Egiptu, Agatha je napisala svoj prvi roman, koji je porodični prijatelj preporučio svom književnom agentu u Londonu.



Ipak, taj roman je doživio fijasko. "Misteriozna afera u Stylesu" iz 1920. godine, u kom se prvi put pojavljuje Hercule Poirot - lik koji će je proslaviti i koji će se naći u još 32 romana i nekoliko desetina kratkih priča - nije oduševio čitaoce.



Tokom Prvog svjetskog rata radila je kao medicinska sestra, a kasnije i kao apotekar. Za pukovnika Archibalda Christieja udala se 1914. godine i sa njim je imala kćerku Rosalind Hicks.



Nakon razvoda sa Archibaldom, Agatha je na neko vrijeme u potpunosti nestala iz javnog života.



Međutim, dvije godine nakon razvoda - 1930. godine, ponovo se udala, ovog puta za arheologa Maxa Mallowana, sa kojim je bila narednih 46 godina u braku, sve do smrti.



Pisala je pod pseudonimom Mary Westmacott, a prvi od šest romana koje je objavila pod ovim imenom napisala je 1932. godine. Sve do 1949. godine niko nije znao da je Mary zapravo Agatha, a tada je tajnu otkrio časopis Sunday Times.



Agata je i u Drugom svjetskom ratu učestvovala pomažući ranjenicima. Radila je u apoteci u Londonu, gdje je stekla dosta znanja o otrovima, koji su često bili dio njenih kriminalističkih romana.



Čak i kada joj se zdravlje pogoršavalo, nije prestajala da piše. Od 1971. do 1974. godine bilo je još očiglednije da joj je narušeno zdravlje, a tada je otkriveno i da pati od Alchajmerove bolesti ili sličnog oblika demencije.



Umrla je 12. januara 1976. godine, prirodnom smrću u svojoj kući u Volingfordu. Imala je 86 godina.



Među djelima Agathe Christie nalazi se više od 80 detektivskih romana i drama, a u većini njih pojavljuju se njeni najpoznatiji likovi - Hercule Poirot i Miss Marple.



Veliki dio njenih romana i priča ekranizovan je, odnosno adaptiran za filmove i serije.



Djela Agathe Christie prodata su u više od milijarde primjeraka na engleskom jeziku i u više od milijardu primjeraka na još 45 različitih jezika.



Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Agatha je autor sa najviše prodatih knjiga, dok je njen roman "Ubistvo Rogera Ackroyda" proglašen za najbolji krimi-roman svih vremena.