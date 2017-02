Čitanje iznutra: Predstavljena studija Edine Murtić o Branku Ćopiću

Studija "Umjetnost pripovijedanja Branka Ćopića" autorice Edine Murtić predstavljena je danas na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Studija "Umjetnost pripovijedanja Branka Ćopića" autorice Edine Murtić predstavljena je danas na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Riječ je o studioznom djelu s uvidom u cjelinu Ćopićevog opusa, ali i književnohistorijski kontekst bosanskohercegovačke književnosti.



Profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Almir Bašović istakao je da ova knjiga nudi ozbiljno čitanje Branka Ćopića. U njoj, dodao je, autorica se bavi važnim problemom koji objašnjava Ćopićevu poetiku, a to je problem narodnog karnevalskog ambivalentnog smijeha.



"Ovo je čitanje lišeno svih vanknjiževnih pristupa. Ono jeste čitanje iznutra", rekao je Bašović.



Također se osvrnuo i na ulogu koju Ćopićeva djela imaju u odrastanju istakavši da bi on trebao biti najzastupljeniji pisac u školama.



Edina Murtić ističe da je Ćopić bio pisac koji je imao magiju opčinjavanja čitatelja. Navela je da je ova knjiga namijenjena svima onima koji vole jednog od najznačajnijih pisaca Bosne i Hercegovine.



Kad je riječ o tome koliko je Ćopić danas prisutan u čitanjima, Murtić ističe da je zastupljen u nastavnim programima, a ostalo je do čitatelja.