U završnici uređenja sarajevskog Mikser Housea, koji svoja vrata svim našim ljudima oficijelno otvara sutra, u toku je postavljanje "Bosanskog letećeg ćilima" firme Zanat iz Konjica koja je ovaj bh. grad proslavila na svjetskoj dizajnerskoj mapi.

"Adem i Orhan Nikšić iz Konjica potiču iz porodice koja je tradicionalno čuvar drvorezačkog zanata. Oni su prepoznali trenutak u kojem je interesovanje za zanate bilo na izdisajima i donijeli odluku da na jedan inovativan način sačuvaju i prenesu taj zanat novim generacijama i plasiraju ga ne samo na naše tržište, već bukvalno u svijet", rekla nam je Maja Lalić, kreativna direktorica Mikser Housea.



Pikselizirani bosanski tradicionalni ćilim je, između ostalog, dokaz da se stari zanati, koji su dio naše tradicije, mogu osavremeniti i primijeniti u potpuno novim, modernim oblicima.



"Dobili smo ne samo predivan ćilim, nego i fantastičnu pozadinu za selfie. Osim toga, Zanat iz Konjica pomogao nam je da opremimo dio prostora. Mikser House opremljen je i namještajem sarajevskog Gazzde koji je također stasao i uspio pod filozofijom da se od nečeg lokalnog može napraviti nešto svjetsko", rekla je.



Ovaj ćilim također je spomenik prijateljstva Mikser Housea i zanata čije je druženje počelo na Mikser festivalu iz 2011. godine.



"Ono što nas vezuje je spoznaja da je jako važno kod mladih ljudi izgrađivati i liječiti naš balkanski kompleks da nismo dovoljno dobri, sposobni i talentovani. Moramo shvatiti da je u našem dvorištu toliko talenta i osvjestiti jedan kontinuitet tog kreativnog stvaralaštva. Nažalost, političke opcije u prošlosti su njegovale diskontinuitet, svaka nova era morala je zgaziti sve prethodno. Nije bilo povezivanja s tradicijom i zato se mi u Mikseru trudimo da osvjestimo veze sa svim kvalitetnim naslijeđem s ovih prostora", rekla je Maja.



Braća Nikšić su za moderan namještaj sa tradicionalnim elementima rezbarstva osvojili brojne nagrade. Počeli su kao "Rukotvorine", a zbog lakšeg izgovora ime su promijenili u "Zanat".



"Oni su u to vrijeme pozvali mlade koji studiraju dizajn na sarajevskoj Akademiji likovnih umjetnosti i njihove profesore da razmaštaju načine na koje se taj zanat može prevesti na neki moderan jezik. Ubrzo su naišli na veoma dobar prijem kod raznih svjetski priznatih dizajnera s kojima i danas sarađuju, a koji su postali promotori i ambasadori konjičkih proizvoda", rekla je Maja.



Svjesni vrijednosti tradicionalnih zanata Mikser House, kroz projekt "Mladi balkanski dizajneri", prepoznaje vizionarske firme na prostoru "od Vardara do Triglava".



"Ponosno mogu reći da ih ima sve više, a BiH prednjači s proizvođačima. Oni koriste prirodan, autentičan materijal koji nam je na dohvat ruke, lokalni talenat i vještinu kao što je drvorezbarstvo i sve to dižu na jedan novi i veliki nivo kvaliteta, edukacije i potpuno savremenog dizajna", rekla je Maja.



Mikser House nalazi se u prostoru nekadašnje fabrike Vaso Miskin Crni u sarajevskom naselju Pofalići. Prostire se na 1.300 kvadratnih metara, a sastoji se iz koncertne i sajamske sale, design shopa, innovation laba, kantine i galerije Frederik Maurice. "Kuća za sve naše ljude" dosanjani je san čelnih ljudi Miksera.