BKC Tuzla oborio rekord, u prvih šest mjeseci posjetilo ga više od 45.000 ljudi

Koncerti Krunoslava Kiće Slabinca, Aleksandre Radović, Amire Medunjanin i grupe Garavi sokak te deveto Bijenale umjetnosti minijature BiH i Dani komedije u BKC-u samo su neki od sadržaja koje će Bosanski kulturni centar (BKC) u Tuzli do kraja ove godine ponuditi svojim posjetiteljima.

Bosanski kulturni centar u Tuzli u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo je više od 45.000 ljudi koji su mogli uživati u 212 događaja, a građane do kraja 2017. očekuje pregršt događaja koje će ova ustanova ponuditi.



"Bosanski kulturni centar u Tuzli je u prvih šest mjeseci posjetilo više od 45.000 ljudi, što predstavlja još jedan rekord ove ustanove. Mi ćemo nastaviti u tom trendu", kazala je umjetnička rukovoditeljica Bosanskog kulturnog centra u Tuzli Mirela Ibrahimović-Mehanović.



Menadžment ove ustanove u drugom dijelu godine želio se okušati u još jednom umjetničkom segmentu, a riječ je o organizaciji Dana komedije u BKC-u.



Ova umjetnička manifestacija u Tuzlu će u periodu od 11. do 24. septembra dovesti deset predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.



"Na ovaj način našim sugrađanima želimo ponuditi da izaberu ono što njima odgovara. Zahvaljujući pokroviteljima i sponzorima omogućili smo da ulaz na predstave bude simboličnih pet maraka", istakao je direktor Bosanskog kulturnog centra u Tuzli Edis Bajić.



On je kazao da Danima komedije ova ustanova želi u Tuzlu i Tuzlanski kanton dovesti jedan festival komedije koji dosad nije djelovao na području ove regije.



Ovoj kulturnoj manifestaciji prethodit će koncert Krunoslava Kiće Slabinca 6. septembra.



Za 30. septembar najavljen je nastup Aleksandre Radović, oktobar je rezervisan za Amiru Medunjanin, dok je decembar namijenjen grupi Garavi sokak.



Bajić je kazao da će ustanova na čijem se čelu nalazi i u narednom periodu pružati nesebičnu podršku mladim i neafirmisanim umjetnicima.



"Želimo biti društveno odgovorna ustanova i otvorena platforma za sve aktivnosti i dobre projekte. Mladim ljudima ćemo i dalje davati priliku u svim tim aktivnostima, ali želimo i davati podršku njihovom stvaralaštvu", dodao je Bajić.



Kao primjer podrške koju pružaju mladim umjetnicima on je naveo predstavu "Bosanska bajka" iza koje stoji tim mladih ljudi, naglasivši da se trenutno radi na ostvarenju "Plava boja snijega" koje će premijerno biti izvedeno u oktobru u okviru obilježavanja Dječije nedjelje.



"Bosanski kulturni centar će ovu nedjelju obilježiti kao dane dječijeg stvaralaštva. Želimo s djecom predškolskog i osnovnog obrazovanja napraviti nekoliko događaja u okviru kojih će oni pokazati svoj talent u crtanju i pisanju. Također, želimo im ponuditi i nekoliko predstava koje će moći pogledati", nastavio je Bajić.



Istakao je i da će u okviru devetog izdanja Bijenala umjetnosti minijature BiH biti organizovane radionice za učenike srednjih škola na kojima će imati priliku upoznati se s nastankom minijatura, ali i načinom na koji funkcioniše ova likovna smotra.



Do kraja ove godine u produkciji Bosanskog kulturnog centra u Tuzli također bi trebala bi urađena i još jedna predstava koja se žanrovski svrstava u komediju.



"U narednom periodu ćemo se truditi da napravimo što više dobrih ugovora i sporazuma s partnerima koji našu ustanovu programski mogu obogatiti. U prošloj godini smo imali 377 događaja, a nadamo se da ćemo ove godine imati 378", zaključio je Bajić.