Osmo izdanje međunarodnog Balet festa Sarajevo zvanično je danas otvoreno izložbom fotografija postavljenom u Galeriji Novi hram, koje donose dijelove iz baletskih predstava, a posvećena je velikom bh. solisti, pedagogu i koreografu Franji Horvatu.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Strogi poklonik klasičnog baleta, čiji je i osnivač u BiH, od ranih pedesetih do 1968. godine na scenu Narodnog pozorišta postavljao je baletske predstave koje su bile vizionarske, bio je, tvrde oni koji su ga znali i s njim radili, ispred svog vremena, a vrijeme u kojem je djelovao nazivaju zlatnim dobom baleta.Umjetnička direktorica Festivala Edina Papo kazala je danas da mnoge od postavljenih fotografija nemaju autora, ali svaka od njih, postavljena u formu pravougaonika, što simbolizira i strogu formu klasičnog baleta, predstavlja veliko blago imajući u vidu činjenicu da su tokom posljednjeg rata zauvijek izgubljeni brojni dokumenti koji su svjedočili o tom vremenu.Na fotografijama su pioniri baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, a svaka koreografija Franje Horvata predstavlja značaj za balet dok njegovi nasljednici i danas, kaže Papo, "drže" baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo i neki su širom svijeta otvorili svoje baletske škole."Na ovaj način pokušavamo odškrinuti vrata za upoznavanje velikana baleta za buduće generacije. Jedan od njih je Franjo Horvat koji je osim svega što je radio gradio ambijent za održavanje repertoara čuvajući klasični balet", pojasnila je Papo.U okviru ovogodišnjeg izdanja Balet festa publici će se predstaviti Slovensko narodno gledališče, čiji baletni ansambl ima tradiciju još od 1919. godine, i to s dvije predstave "Pet tanga", kada će gledaoci moći uživati u spajanju španskih muzičkih elemenata s plesom na vrhovima prstiju te baletnom predstavom "Kaktusi" koja donosi erupciju pokreta i emocija.Prilika će biti pružena i mladim umjetnicima koji suvremeni balet plešu u Balkan Dance Projectu, a izvest će predstave "Kocka" i "Poslije soneta", dok će se Bitef Dance Company iz Srbije na Balet festu predstaviti s predstavom zanimljivog naziva "Dunjaluk".Umjetnička direktorica Papo izrazila je zadovoljstvo što će se u ne tako dobrim uvjetima za kulturu i ove godine upriličiti visokoprofesionalni festival, dodajući da bez obzira na poteškoće u realizaciji festivala, entuzijasti poput tima Balet festa, čine umjetničku scenu BiH bogatijom.Ovogodišnje izdanje Balet festa održava se od 21. do 28. septembra.